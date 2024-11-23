İngiltere'de 'Bert Fırtınası' Uyarısı: Çok Tehlikeli Hava Durumu - Son Dakika
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İngiltere'de 'Bert Fırtınası' Uyarısı: Çok Tehlikeli Hava Durumu

İngiltere\'de \'Bert Fırtınası\' Uyarısı: Çok Tehlikeli Hava Durumu

Met Office, İngiltere'nin kuzeyinde etkili olan 'Bert Fırtınası' hakkında uyarılarda bulunarak, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların beklenildiğini açıkladı. Fırtına nedeniyle birçok sefer iptal edildi.

23.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:26
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İNGİLTERE Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkenin kuzeyinde etkili olan 'Bert Fırtınası' ile ilgili olarak uyardı.

Met Office tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın 'çok tehlikeli' olarak adlandırıldığı ifade edildi. Ülkenin kuzeydoğusunu etkisi altına alan fırtına yoğun kar yağışı, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlara sebep oldu. Açıklamada, "İskoçya ve kuzeydoğu İngiltere'deki bölgeler kardan en çok etkilenecek. Kuvvetli rüzgarlar en çok Galler ve İngiltere'nin kuzey ve güneydoğu bölgelerinde hissedilecek. Birleşik Krallık genelinde yoğun yağış bekleniyor" denildi.

Ülke genelinde 'çoklu tehlike uyarılarının' yapıldığı fırtına nedeniyle sadece bugün 40 cm'ye kadar kar yağması bekleniyor Fırtına nedeniyle ülke genelinde karayolu ve havayolu seferleri iptal edildi.

Met Office sözcüsü Oli Claydon,"İngiltere'nin farklı bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar, yüksek kar yağışı birikimi ve şiddetli yağmurla karşı karşıyayız. Yani hafta sonu için oldukça karmaşık bir hava durumu söz konusu. Genel olarak konuşmak gerekirse, hafta sonu hava durumu oldukça tedirgin edici olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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