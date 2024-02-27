İngiltere\'de tutuklanan Bulgar vatandaşlarının sayısı altıya çıktı

İngiltere'de geçen yıl üç kişinin yakalanmasıyla başlayan soruşturmada tutuklanan Bulgar vatandaşlarının sayısı altıya çıktı.
38 yaşındaki Tihomir Ivanov Ivanchev, Londra'nın batısındaki Acton mahallesinde 7 Şubat'ta gözaltına alındı.
Londra'da dekorasyon işleri yaptığı belirlenen Ivanchev, "düşmanca amaçlar doğrultusunda kullanışlı olabilecek bilgi toplamakla" suçlanıyor.
Soruşturmada daha önceden tutuklanan diğer beş Bulgar vatandaşı, aynı suçlamayla bu yılın Ekim ayında mahkeme karşısına çıkacak.
Geçen yıl tutuklanan Bulgar vatandaşlarının isimleri, Orlin Roussev (46), Bizer Dzhambazov (43), Katrin Ivanova (32), Ivan Stoyanov (32) ve Vanya Gaberova (29).
Şüphelilerin 2020 yılının Ağustos ayıyla 2023'ün Şubat ayı arasında " Rusya'nın hedef aldığı yerler ve kişiler hakkında gözlem yaptığı" iddia ediliyor.
Londra polis teşkilatının terörle mücadeleden sorumlu müdürü Dominic Murphy, yakalanan Ivanchev'in "soruşturmada gözaltına alınan diğer beş kişiden sonra yapılan araştırmalar neticesinde tespit edildiğini ve gözaltına alındığını" söyledi.
Soruşturmada gözaltına alınan önceki şüphelilere, "kötü niyetle" sahte kimlik taşıma suçlaması da yöneltilmişti.
Bu amaçla kullanılan belgeler arasında İngiltere, Bulgaristan, Fransa, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti için pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgeler bulunuyor.
Terörle mücadele polisi, başta Rusya olmak üzere, şüpheli devlet tehditleri ve casusluk için harcadıkları zamanın arttığına dair son dönemlerde kamuoyuna açıklamalarda bulunuyordu.
2018 yılında Rus ajanlar, İngiltere'nin güney batısındaki Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia'yı ölümcül sinir gazı Noviçok kullanarak öldürmeye teşebbüs etti. İkili ve olaya müdahale eden dedektif Nick Bailey hastanede tedavi altına alınmıştı.
2006'da ise eski Rus istihbarat subayı Aleksander Litvinyenko, Rus devleti için çalıştıkları belirtilen suikastçılar tarafından Londra'da zehirlenerek öldürülmüştü.
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