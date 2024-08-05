İngiltere'de camilere güvenlik önlemi - Son Dakika
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İngiltere'de camilere güvenlik önlemi

İngiltere\'de camilere güvenlik önlemi

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Southport kentinde yaşanan bıçaklı saldırının ardından camilerin güvenliğinin artırılacağını duyurdu. Yeni hızlı müdahale süreciyle camilere ek güvenlik personeli sağlanacak ve cemaatlere destek verilecek.

05.08.2024 12:43
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İngiltere İçişleri Bakanlığı, Southport kentinde 3 kız çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının ardından ülke geneline yayılan şiddet eylemleri sonrası camilerin güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni hızlı müdahale süreci, şiddet olaylarına karışma riski taşıyan camilere ek güvenlik personeli sağlanabileceği ve böylece cemaatlere hayati destek ve güvence verilebileceği anlamına geliyor. Bu sayede yerel polis güçlerinin bu önemli ibadet yerlerini korumak için halihazırda yürüttüğü çalışmalar daha da güçlenecektir. Şu anda yürürlükte olan yeni süreç kapsamında polis, yerel makamlar ve camiler, toplulukları korumak ve mümkün olan en kısa sürede ibadete geri dönülmesini sağlamak için hızlı güvenlik görevlendirilmesini talep edebilecek" denildi.

BAKAN COOPER: SUÇA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, camilerin tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve bunun utanç verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Britanya gururlu ve hoşgörülü bir ülkedir ve hiç kimse polis memurlarına saldıran, yerel dükkanları yağmalayan ya da teninin renginden dolayı insanlara saldıran holiganların, haydutların ve aşırılık yanlısı grupların utanç verici eylemlerine mazeret bulmamalıdır. Birçok toplumda yerel camilerin de karşı karşıya kaldığı utanç verici tehdit ve saldırılar ışığında hükümet, yerel polis güçlerinin desteğinin yanı sıra Camiler için Koruyucu Güvenlik Programı aracılığıyla hızlı bir şekilde ek destek sağlamaktadır ve bu düzensizlik ve şiddete karışan herkesin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını tekrarlıyoruz. Ulus olarak suç teşkil eden davranışlara, tehlikeli aşırıcılığa ve ülkemizin temsil ettiği her şeye karşı olan ırkçı saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz."

Kaynak: DHA

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