İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor

01.04.2022 20:24
İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor

Birleşik Krallık’ta her 13 kişiden birinin Covid-19 olduğu açıklandı.

Birleşik Krallık'ta her 13 kişiden birinin Covid-19 olduğu açıklandı.

Geçen hafta 4,3 milyon olan vaka sayısı bu hafta 4,9 milyona yükseldi.

Bu, istatistiklerin tutulmaya başladığı Nisan 2020'den bu yana en yüksek sayı.

Artışın Covid-19 önlemlerinin kaldırılması ve daha bulaşıcı Omicron BA.2 alt varyantından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

İngiltere'deki Ulusal İstatistik Kurumu, düzenli olarak binlerce haneye rastgele test yaparak ülkedeki vaka sayısını hesaplıyor.

Ülkede isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtma politikası bugün itibarıyla sonlandı.

Covid-19 olan kişilere karantina zorunluluğu kaldırılırken beş gün boyunca evlerinde izole olmaları tavsiye ediliyor.

18 yaş altı için bu süre üç gün olarak tavsiye ediliyor.

Ülke genelinde herkese üçüncü doz aşı hakkı verilmiş durumda.

75 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi sorunları yaşayan kişiler de dördüncü doz aşı olabiliyor.

YORUMLAR
500
İngiltere'de tüketiciler nisana yüksek fiyat artışlarıyla girdi İngiltere'de tüketiciler nisana yüksek fiyat artışlarıyla girdi Covid: Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor? Covid: Neden pek çok kişi tekrar koronavirüse yakalanıyor?

Togo Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Koronavirüs, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:32:01. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de Covid-19 rekoru: Her 13 kişiden birinde virüs olduğu tahmin ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement