İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı - Son Dakika
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İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı

31.05.2022 13:01
İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı

İngiltere'de yaşanan olayda sperm bağışçısı James MacDougall, 15 eşcinsel kadına sperm bağışlayarak hamile kalmalarını sağladı. Bir kadının şikayeti sonucu MacDougall hakkında dava açıldı. Mahkemede çocuklarının babalarının öğrenme güçlüğüne sebep olan hastalığa sahip olduğunu öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı.

İngiltere'nin Derby kentinde ikamet eden James MacDougall, geçimini spermlerini bağışlayarak kazanıyordu. MacDougall bugüne kadar 15 eşcinsel kadının hamile kalmasını sağladı.

ÇOCUĞUNDA ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇIKTI

MacDougall'ın spermlerini bağışladığı kadınlardan birinin çocuğunda sorunlar baş göstermeye başladı. Hem konuşamayan çocuk, hem de öğrenme anlamında sıkıntılar yaşıyordu.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Kadının, spermleri aldığı laboratuvara başvurmasının ardından konuyla ilgili dava açıldı. Laboratuvar da spermleri aldığı MacDougall'ın ismini mahkemeye sundu.

Spermleriyle 15 kadını hamile bıraktı, sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıkınca herkes buz kesti

HASTALIĞININ FARKINDAYDI

Mahkemenin talimatıyla MacDougall'a sağlık testi yapıldı. Testlerde 37 yaşındaki adamın kalıtsal bir öğrenme güçlü olduğu tespit edildi. Raporlar ise tüm detaylarıyla mahkemeye gönderildi.

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ

Mahkeme başkanı, eline gelen raporlardan sonra durumu kadınlara açıkladı. Çocuklarının babaları hakkındaki gerçeği öğrenen kadınlar, büyük bir üzüntü yaşadı. Kendisini savunması için söz verilen MacDougall ise yaptığından pişmanlık duyduğunu, bu durumu açıklaması halinde para kazanmayacağı için böyle bir harekete imza attığını ifade etti. Olayla ilgili yargılama süreci devam ediyor.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı - Son Dakika


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