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İngiltere'de Kral 3. Charles'ın Portresi Tanıtıldı - Son Dakika
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BBC

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın Portresi Tanıtıldı

İngiltere'de Kral 3. Charles'ın kamu dairelerine asılacak olan portresi, Kral'ın Filo Amirali üniforması içinde çekildi. Portre, Windsor Sarayı'nda çekilen geleneksel bir fotoğraftır. Geçen sene yapılan açıklamada, portrelerin asılmasının 8 milyon sterlinlik bir bütçeyi gerektireceği belirtilmiş ve eleştirilere neden olmuştu. Kral Charles'ın portresi, Birleşik Krallık genelindeki binlerce kamu dairesinde yer alacak ve okullara da asılması için çağrı yapıldı.

İngiltere\'de Kral 3. Charles\'ın Portresi Tanıtıldı
16.01.2024 - 04:21,  Güncelleme: 04:22
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İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral 3. Charles’ın fotoğrafı tanıtıldı.

Kral’ın Filo Amirali üniforması içinde, madalya ve onur nişanlarının sergilendiği son derece geleneksel bu fotoğrafı Windsor Sarayı’nda çekildi.

İngiltere’de hükümet geçen sene portrelerin asılmasının 8 milyon sterlinlik bir bütçeyi beraberinde getireceğini açıklamıştı. Bunun ardından eleştirilerin de odağı olmuştu.

Kral’ın bu portresi Taç Giyme Töreni'nin resmi fotoğraflarını ve Kral ile Kraliçe Camilla'nın düğün fotoğraflarını da çeken fotoğraf sanatçısı Hugo Burnand tarafından çekildi.

Tahtın bir önceki sahibi Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıldan uzun bir süre tahtta kalmıştı. Bu nedenle de Kraliçe’nin kamu binalarında tek bir resmî fotoğrafı yerine, farklı dönemlerde çekilmiş birçok fotoğrafı vardı.

Kabine Ofisi, Kral Charles'ın portresinin Kraliçe'nin mevcut fotoğraflarının yanına asılabileceğini söylerken, bunları değiştirme zorunluluğu olmayacak.

Yeni portre, hastaneler ve belediye ofislerinden polis ve itfaiye merkezlerine kadar Birleşik Krallık genelinde binlerce kamu dairesinde yerini alacak.

Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden mümkün olduğunca çok sayıda kamu dairesinin portreden almasını umuyor.

Ancak yeni portrenin kamu dairelerine asılması maliyeti geçen yıl 8 milyon Sterlin olarak açıklandığında monarşi karşıtı Republic grubu bunu "utanç verici bir israf" olarak nitelendirmiş ve hükümetin "aklını kaçırdığını" söylemişti.

Kral’ın yeni portresinin asılması için okullara da çağrı yapıldı. Ulusal Eğitim Sendikası Başkanı Daniel Kebede ise sosyal medya hesabında ironik bir mesaj paylaştı:

“Uhular mı bitti? Çatı mı akıtıyor? Yoksa pencereden içeri nem mi giriyor? Okulunuzun ihtiyacı olan şey 'yüksek kaliteli' kağıda basılmış bir Kral Charles fotoğrafı."

Kaynak: BBC
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