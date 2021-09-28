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İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor - Son Dakika
BBC

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor

28.09.2021 02:33
İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor, System.String[]

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiliyor.

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı hafifletmek ve akaryakıt dağıtımına yardım etmek için hazır bekletiliyor.

İngiliz hükümeti, orduda görevli tanker şoförlerinin ihtiyaç halinde harekete geçebilmeleri için eğitildiklerini söyledi.

İngiltere'de işletmelerden sorumlu bakan Kwasi Kwarteng, kararın 'tedbir amaçlı' alındığını söyledi ve Birleşik Krallık'ta yakıt tedarikinin güçlü olduğunu ifade etti.

Akaryakıt tedarikçileri de birkaç gün içinde normale dönmeyi umduklarını dile getiriyor.

Otomotiv hizmetleri şirketi RAC, kurşunsuz benzinin litre fiyatının Cuma gününden bu yana bir penny arttığını söyledi ve bazı küçük işletmelerin fiyat artırarak durumdan istifade etmeye çalıştığını söyledi.

Bakanlar, benzin istasyonları önünde oluşan kuyruklardan ve stokların tükenmesinden ihtiyaçlardan fazlasını satın alanları sorumlu tuttu.

Çok sayıda sürücü, TIR şoförlerinin vize sorunları nedeniyle ülkeye girememelerinden dolayı akaryakıt sıkıntısı yaşanacağı kaygısıyla benzin istasyonlarına akın etmişti.

Bakan Kwarteng, "Benzin istasyonlarında yaşanan tedarik zincirindeki sorunların farkındayız, sorunların giderilmesi için adımlar atıyoruz" dedi.

Bakan, "Gerekli görülürse, askeri personel de, yerelde akaryakıta duyulan ihtiyacın yarattığı baskıyı hafifletmek için geçici önlem olarak tedarik zincirine takviye yapabilir" diye konuştu.

BP ve Shell de önce İngiltere rafinerilerindeki akaryakıtın yeterli seviyede olduğunu duyurdu.

İki şirket ortak açıklamalarında "Birçok araç normalden daha fazla akaryakıt aldığı için gelecek günlerde talebin normal seviyelere döneceğini, benzin istasyonları girişlerindeki yoğunluğun hafifleyeceğini bekliyoruz" dedi.

İngiltere Çevre Bakanı George Eustice de, benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşması ve bazı istasyonlarda benzin kalmamasından, "ihtiyacı olmadığı halde benzin alanları" sorumlu tuttu.

George Eustice, ülkede "yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu" söyledi, halka her zamanki miktarda benzin alma çağrısı yaptı.

Benzin istasyonlarında durumun normale döneceğini söyleyen Eustice, TIR ve kamyon şoförü açığının benzin istasyonları için büyük bir problem anlamına gelmediğini öne sürdü.

Şoför eksikliğinden tedarik yapılamadığı için İngiltere genelinde benzin istasyonlarında "panik halde benzin almak isteyenler" uzun kuyruklar oluşturmuş, çoğu benzin istasyonu stokların tükenmesi nedeniyle pompaları kapatmıştı.

Yaklaşık 5 bin 500 bağımsız istasyonu temsil eden Petrol Perakendecileri Derneği (PRA) de üyelerinin %50'si ila %90'ının benzinin tükendiğini bildirdiğini söyledi.

İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor

Birleşik Krallık, Akaryakıt, England, Benzin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'de ordu, benzin istasyonlarındaki yığılmayı önleme amacıyla akaryakıt dağıtımı için hazır bekletiliyor - Son Dakika
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