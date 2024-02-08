İngiltere\'de protestolar sırasında bazı eylemler suç sayılacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 'Ceza Adaleti Kanun Tasarısı'nın kanunlaşması sonrasında protestolar sırasında yaşanan bazı eylemlerin suç sayılacağı açıklandı. Buna göre protestolar sırasında yüzü kapatmak, fişek yakmak veya savaş anıtlarına tırmanmak gibi eylemler suç sayılacak.
İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda, özellikle protestolar sırasında yaşanan bazı eylemlerin yasa tasarısı kapsamında suç sayılacağını duyurdu. 'Ceza Adaleti Kanun Tasarısı'ı yasalaştığında savaş anıtlarına tırmanmak ulusal kahramanlara saygısızlık olarak kabul edileceği için yasaklanarak 3 aya kadar hapis veya 1000 pound para cezasıyla cezalandırılacak. İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Protesto demokrasinin temelidir. Ancak bu, milli kahramanlarımıza saygısızlık etmek, çalışkan insanları rahatsız etmek anlamına gelmez" dedi.
'YÜZÜ KAPATMAK KİMLİĞİ GİZLEMEKTİR'
Yasa tasarısı kapsamında ayrıca protestolar sırasında havai fişek veya işaret fişeği yakmanın yasaklanacağı belirterek yasağın delinmesi halinde yine 1000 pound para cezası söz konusu olabilecek. İçişleri Bakanlığı ayrıca yine protestolar sırasında yüzü herhangi bir eşyayla kapatmanın kimliği gizleme anlamına geleceğini vurgulayarak "Hiçbir protestocu yüzünü kapatarak adaletten kaçamaz. Bu yüzden onları yasaklıyoruz. Suçlular 1000 pounda kadar para cezası ve bir ay hapis cezasına çarptırılabilir" dedi.
İçişleri Bakanlığı protesto amaçlı yolların kapatılması veya kişilerin kendilerini anıtlara veya heykellere zincirlemesinin de yasak kapsamında suç sayılacağını belirtti. Bakanlık konuyla ilgili "Yolları tıkayan veya anıtlara kilitlenenler artık protestoyu kovuşturmadan kaçınmak için yasal bir mazeret olarak kullanamayacak" açıklamasını yaptı.
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