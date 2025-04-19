İngiltere\'de Sarı Alarm: Uzun Süreli Yağış Uyarısı

İNGİLİZ Meteoroloji Kurumu, Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerinde 'sarı alarm' verildiğini duyurdu.

İngiliz Meteoroloji Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, 'uzun süreli yağış dalgası' uyarısının, bugün İngiltere'nin ve Galler'in güneydoğusunda etkili olacağı kaydedildi. Yetkililer, Paskalya tatilinin başladığını vurgulayarak, 75 mm'ye kadar düşebilecek yağışların ulaşımda aksaklıklara neden olabileceğini belirtti.

Açıklamada, yağışların sürüş koşullarını etkileyebileceği ve su baskınlarına yol açabileceği ifade edilerek, bölge sakinleri hava ve yol durumunu kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.