İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi

İngiltere'de son bir haftada yaşanan istifalar siyasi krize neden oldu. Önceki akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin ardından dün de 50'ye yakın hükümet yetkilisi görevini bıraktı. Yaşananlar sonrasında Başbakan Boris Johnson da istifa baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İstifa haberlerinin arından Johnson dün, görevine devam edeceğini duyurdu. Gelen bir soru üzerine Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti. "Benim işim yola devam etmek" diyen Johnson açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada hanımefendinin söylediği şeyleri anlıyorum. Durum zorlaştığında normal olarak lider hedef alınıyor. Ama benim görevim taahhütlerimi tutmak ve ülkeyi zor zamanları aşmasını sağlamak. Tıpkı pandemi döneminde yaptığım gibi"

İSTİFA ETTİ

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deki gelişmelerdeyken İngiliz medyası bugün de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Servis edilen haberlerde, Boris'in birkaç saat içerisinde istifa edeceği duyuruldu. Öğleden sonra kameralar karşısına geçen Johnson, istifa ettiğini açıkladı.

"YENİ LİDER GELENE KADAR GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım. Yeni bir lider çıkaracağız ülkeyi daha iyi bir yere taşıyacağız. Ben milletvekili olarak görevlerimi yapmayı sürdüreceğim" dedi. Johnson sadece başbakanlıktan değil, Muhafazakar Parti liderliğinden de ayrıldı.