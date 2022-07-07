İngiltere'de siyasi kriz: Eğitim Bakanı ve yeni atanan Maliye Bakanı da istifa etti - Son Dakika
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İngiltere'de siyasi kriz: Eğitim Bakanı ve yeni atanan Maliye Bakanı da istifa etti

07.07.2022 11:29
İngiltere'de siyasi kriz: Eğitim Bakanı ve yeni atanan Maliye Bakanı da istifa etti

İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor.

İngiltere'de Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarıyla başlayan siyasi kriz devam ediyor. Sunak'ın yerine 36 saat önce göreve getirilen Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve Eğitim Bakanı Michelle Donelan da istifa etti.

Sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşan Zahawi, "Dün, 10 Numara'daki meslektaşlarımla birlikte Başbakana, bu gidişin tek bir yönü olduğunu ve onurlu bir şekilde gitmesi gerektiğini açıkça belirttim. Saygımdan ve 30 yıllık eski bir arkadaşını dinleyeceği umuduyla bu öğüdü gizli tuttum. Dinlemediği ve bu geç saatte hükümet üzerindeki inanılmaz başarıları baltaladığı için üzüldüm. Ancak ülke, yalnızca istikrarlı değil, aynı zamanda dürüstlükle hareket eden bir hükümeti hak ediyor. Sayın Başbakan, yapılacak doğru şeyin ne olduğunu biliyorsunuz ve şimdi gidin" dedi.

DONELAN: GÖREVE DEVAM ETMENİZİN BİR YOLU YOKÖte yandan  Salı günü Zahawi'nin Maliye Bakanlığı'na getirilmesiyle Eğitim Bakanı olarak göreve gelen Michell Donelan, Başbakan Boris Johnson'dan istifa etmesini rica ettiğini belirttiği mektubunda, "Dün, ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmanızı ve istifa etmenizi rica ettim. İkisi de bir insandan daha önemlidir. Göreve devam etmenizin bir yolu yok, ancak sizi görevden almak için resmi bir mekanizma olmadan bunun mümkün olmasının tek yolu, kabinede kalan bizler için elinizi zorlamak gibi görünüyor. Bizi imkansız bir duruma soktunuz. Bu noktaya geldiği için çok üzgünüm ama dürüstlüğe her şeyden çok değer veren biri olarak başka seçeneğim yok" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Haziran ayının başında yapılan güven oylamasında 359 Muhafazakar milletvekilinin 211'inin oyunu almıştı. Son istifaların ardından ise kriz, Johnson'ın aleyhine işlemeye başladı.


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Kaynak: DHA

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de siyasi kriz: Eğitim Bakanı ve yeni atanan Maliye Bakanı da istifa etti - Son Dakika

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