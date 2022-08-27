Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor

27.08.2022 18:35
Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor

Annesinin Afrika'da tatil rezervasyonu yaptırıp erkeklerle ilişkiye girdiğini ifade eden İngiliz genç kız sosyal medyada yardım talep etti. Çok sayıda kullanıcı tartışmaya katılırken genel olarak annesinin yetişkin olduğu ve hiçbir şey yapılamayacağı dile getirildi.

İngiltere'de genç bir kızın sosyal medya hesabından yaptığı itiraf, akıllara durgunluk verdi. Annesinin Afrika'ya tatil seyahatine gidip, Afrikalı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini belirten genç kız, annesini durdurmak için yardım istedi.

"HER GELDİĞİNDE ÖVÜNEREK ANLATIYOR"

Genç kız, annesinin tatil seyahatlerini övünerek anlattığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Bu konuyu anneleriyle paylaşmalarına rağmen ise olumlu bir dönüş alamadıklarını anlattı.

"HİÇBİR ŞEY YOK"

Sosyal medya kullanıcıları ise kızın annesinin bekar ve yetişkin bir kadın olduğunu belirterek, bu durumda yapacak hiçbir şey olmadığını dile getirdi. Konu çok sayıda kişi tarafından tartışıldı.

YORUMLAR
500
8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (2) 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (2) Tunus, Fas'ın adımına aynı yanıtı vererek Rabat Büyükelçisini istişare için geri çağırdı Tunus, Fas'ın adımına aynı yanıtı vererek Rabat Büyükelçisini istişare için geri çağırdı

Afrika, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:55 Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Çocuğunun velayetini istiyor
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 18:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement