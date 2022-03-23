İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 30 yılın zirvesinde - Son Dakika

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2'ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı.

Bu yükselişte yakıt, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış rol oynadı. Şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yıla göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yüzde 20 civarında arttı.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonun bu yıl çift haneli sayıları görebileceğini açıkladı.

İngiltere'de hanelerin gaz ve elektrik faturalarına koyulan üst sınır Nisan ayında artırılacak ve ortalama bir hanenin enerji faturalarında yıllık 700 sterlin civarında bir artış meydana gelecek. Bunun da enflasyonu yükseltmesi bekleniyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak'a, geçinmekte zorlanan hanelere destek olması için yapılan çağrılar da artış gösterdi.

Sunak bugün öğlen saatlerinde planlarını açıklayacak. Bunların içinde benzinden alınan verginin azaltılması, sosyal yardımların artırılması ve sigorta ödemelerinin düşürülmesinin yer alabileceği belirtiliyor.

Pandemi sonrası artan talep ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gıda ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artış, pek çok ülkede enflasyonun tarihi rekorlar kırmasına yol açıyor.