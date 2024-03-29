DUP Lideri Jeffrey Donaldson Cinsel Taciz Suçlamaları Nedeniyle İstifa Etti

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İngiltere (Demokratik Birlik Partisi) DUP lideri Jeffrey Donaldson, beklenmedik cinsel taciz suçlamaların ardından istifa etti.

Jeffrey Donaldson, tarihi suçlamalarla karşı karşıya kaldıktan sonra DUP liderliğinden istifa etti.

Parti, Jeffrey'nin başkanlığının yargı sürecinin sonucuna kadar askıya alındığını ve geçici parti lideri olarak Gavin Robinson'un atandığını duyurdu.

DUP tarafından yapılan açıklamada, "Parti başkanı, Sir Jeffrey Donaldson MP'den, tarihi nitelikteki suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve Demokratik Birlik Partisi liderliğinden anında istifa ettiğini belirten bir mektup aldı.

"Parti kurallarına uygun olarak, parti yetkilileri, bir yargı sürecinin sonucuna kadarDonaldson'ı üyelikten geçici olarak askıya aldı.

"Parti yetkilileri, bu sabah Gavin Robinson MP'yi geçici parti lideri olarak oybirliğiyle atadılar."

Bu şok edici açıklama, Jeffrey'nin partiyi Kuzey İrlanda'daki iktidara geri getirme kararı aldıktan sadece birkaç hafta sonra geldi.

Jeffrey'nin liderliği, partiye Brexit sonrası ticaret düzenlemelerine karşı protesto olarak Kuzey İrlanda'nın siyasi kurumlarına iki yıllık boykotun yolunu açtı.

Uzun müzakerelerin ardından, DUP, Şubat ayında yeni bir anlaşmanın ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık içindeki anayasal konumu etrafında bir dizi teminatın kabul edilmesiyle Stormont'a geri dönmeyi kabul etti.

Yaklaşık 40 yıllık bir siyasi kariyere sahip olan Jeffrey, Temmuz 2021'de DUP lideri oldu.

Kariyeri, Ulster Birlik Partisi (UUP) ile başladı ve 1985'te, 22 yaşında, Kuzey İrlanda Meclisi'ne seçilen en genç kişi oldu.