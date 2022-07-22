İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi - Son Dakika
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İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

22.07.2022 14:01
İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

ABD merkezli, güvenlik üzerine çalışan düşünce kuruluşunun güvenlik formunda dün konuşan İngiltere Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar casusun sınır dışı edildiğini belirtti.

ABD merkezli, güvenlik üzerine çalışan düşünce kuruluşunun güvenlik formunda dün konuşan İngiltere Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar casusun sınır dışı edildiğini belirtti. ABD dış istihbaratından sorumlu Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü (CIA) William J. Burns'un de katıldığı Aspen Güvenlik Konseyi'nde Moore, ABD'li meslektaşını onaylayarak Putin'in hasta olmadığını ifade etti.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Aspen Strateji Grup tarafından ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen kentinde 19-22 Temmuz arasında düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda dün konuşan İngiltere MI6 Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliğiyle çalıştığını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casuslarının sınır dışı edildiğini açıkladı. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya'nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi.

PUTİN, 3 HEDEFİNİN 3'ÜNDE DE BAŞARILI DEĞİLABD Eski Dış İşleri Bakanı Condoleezza Rice'ın kurucusu olduğu Aspen Strateji Grubu'nun Eş Başkanı Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph Nye'ın 1986'da yanında çalıştığını belirten MI6 Şefi Moore, ABD ve İngiltere istihbaratı olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in planını bildiklerini ifade etti.Moore, Putin'in planının 3 önemli hedefi olarak Zelenski'yi yönetimden düşürmek, Kiev'i ele geçirmek ve NATO ittifakı içinde ayrılık yaratmak olduğunu belirtti. Putin'in bu üç hedefinin de henüz gerçekleşmediğini ve gerçekleşmekten uzak olduğunu ifade eden Moore, yaklaşık 15 bin Rus askerinin hayatını kaybettiğini vurguladı. NATO içinde ayrılık yaratma hedefine konusunda ise Moore, birliğin eskisinden daha birleşmiş olduğunun altını çizdi.CIA DİREKTÖRÜNÜ TEYİT ETTİ: PUTİN HASTA DEĞİLMI6 Şefi Richard Moore, gelecek haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da asker sıkıntısı ve mühimmat sıkıntısı çekeceğini, ilerleyişinde bir duraklama olacağını ve bu durumun Ukrayna'ya fırsatlar sunacağını öngördü.Avrupa'ya kışın gelmesiyle gaz sıkıntısı baş göstereceğini ifade eden Moore, 'Beş Göz istihbarat ittifakı' çerçevesinde elde edilen bilgilere dayanarak Putin'in hasta olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtti.Forumda konuşan CIA Direktörü William J. Burns de aynı açıklamayı yapmış ve Putin'in hasta olduğuna dair bir kanıt olmadığını belirtmişti. (Five Eyes 'Beş Göz', ABD-İngiltere-Avustralya-Kanada- Yeni Zelanda arasındaki istihbarat ittifakıdır)

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İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu İngiltere, yolcuların Dover Limanı'ndaki uzun bekleyişlerinden Fransa'yı sorumlu tuttu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi - Son Dakika

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