İngiltere Dış İstihbarat Şefi: 400 kadar Rus casusu sınır dışı edildi

ABD merkezli düşünce kuruluşu Aspen Strateji Grup tarafından ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen kentinde 19-22 Temmuz arasında düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda dün konuşan İngiltere MI6 Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliğiyle çalıştığını ileri sürdüğü 400 kadar Rus casuslarının sınır dışı edildiğini açıkladı. Moore, 400 kadar casusun Avrupa kıtasından ayrılmasıyla Rusya 'nın istihbarat kapasitesinin yarıya düştüğünü söyledi.

ABD merkezli, güvenlik üzerine çalışan düşünce kuruluşunun güvenlik formunda dün konuşan İngiltere Dış İstihbarat (MI6) Şefi Richard Moore, Avrupa kıtasındaki Rus misyonluklarında diplomat kimliği altında çalıştıklarını ileri sürdüğü 400 kadar casusun sınır dışı edildiğini belirtti. ABD dış istihbaratından sorumlu Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü ( CIA ) William J. Burns'un de katıldığı Aspen Güvenlik Konseyi'nde Moore, ABD'li meslektaşını onaylayarak Putin'in hasta olmadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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