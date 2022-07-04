İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor

04.07.2022 16:00
İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor

Araç sahipleri çok sayıda otoyolda, benzin ve mazottan alınan vergilerin düşürülmesi talebiyle "yavaş gitme" eylemi gerçekleştiriyor.

İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin ve mazot fiyatlarındaki artışa karşı protesto eylemleri yapılıyor.

Araç sahipleri birçok otoyolda, benzin ve mazottan alınan vergilerin düşürülmesi talebiyle "yavaş gitme" eylemi gerçekleştiriyor.

Sadece hız şeridinin açık bırakıldığı eylemlerde diğer şeritlerde uzun konvoyların oluştuğu bildiriliyor.

Araçların otoyollarda yaklaşık 30 kilometre hızla ilerlediği belirtiliyor.

Bazı köprüler kapanırken, polis yetkilileri, eylemler nedeniyle ulaşımın ciddi şekilde aksayabileceği uyarısında bulundu.

Birleşik Krallık'ta benzin ve mazot fiyatları bu yıl yüzde 35 civarında arttı.

Bu artış, petrol fiyatlarının yükselmesi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bağlanıyor.

Ülkede bugün itibarıyla bir litre benzinin fiyatı 1,91 sterlin, bir litre mazotun fiyatı ise 1,99 sterline ulaşmış durumda.

2021 sonunda bir litre benzinin fiyatı 1,45 sterlin civarındaydı.

Sedan tipi bir aracın deposunun ortalama 100 sterline dolduğu belirtiliyor.

Hükümet Mart'ta benzin ve mazottan alınan vergiyi litre başına beş pence düşürmüştü. Ancak o tarihten sonra fiyatlar artmaya devam etti.

Son beş haftada toptan alış maliyetleri düşmesine rağmen bunun pompaya yansımaması tepkiye neden olurken, Benzin İstasyonları Birliği, bunun "uluslararası olaylar ve sterlinin dolar karşısında zayıflamasından kaynaklandığını söylüyor.

FairFuelUK (Adil Yakıt) adlı eylem grubunun kurucusu Howard Cox, başka ülkelerde yakıt vergilerinde yapılan indirimin Birleşik Krallık'ta yapılan indirimden çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Cox, son eylemlerde yer almadıklarını ancak hükümetin adım atmaması halinde protestoların büyüyebileceğine dikkat çekti.

YORUMLAR
500
İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı İngiltere'de hayat pahalılığı nedeniyle okul öğünlerinden et yemekleri çıkarıldı Manchester City, Kalvin Phillips'i renklerine bağladı Manchester City, Kalvin Phillips'i renklerine bağladı
Kaynak: BBC

England, Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:20:56. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, Galler ve İskoçya'da benzin fiyatlarındaki artışa karşı otoyollarda 'yavaş gitme' protestoları yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement