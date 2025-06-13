İngiltere, İran\'a karşı İsrail\'i korumayı planlamıyor

İngiltere, İsrail'in İran'daki nükleer ve askerî hedeflere yönelik gece düzenlediği saldırılara karşılık olarak İran'ın yapacağı olası misillemelere karşı İsrail'i korumayı şu an için planlamıyor.

Bu bilgi, The Times gazetesi savunma editörü Larisa Brown tarafından sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşıldı. Brown, İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, "İngiltere'nin şu anda İsrail'i korumaya yönelik herhangi bir planı yok. Ancak bu gün içinde değişebilir," ifadelerini kullandı.

Geçmişte, özellikle Ekim 2024'te İran'ın İsrail'e çok sayıda balistik füze fırlattığı dönemde, İngiltere iki savaş uçağı ve bir yakıt ikmal uçağını bölgede konuşlandırmış, bu uçakların doğrudan çatışmaya girmediği ama gerilimi tırmandırmamak için hazır bekletildiği açıklanmıştı.

Ancak bugün, İngiltere'nin İsrail'in gerçekleştirdiği son saldırılarda aktif rol almadığı, Başbakan Keir Starmer'ın ise hem İsrail hem de İran'a itidal çağrısı yaparak diplomatik çözüm yollarının öncelikli olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı, İsrail'e olası bir askerî destek konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde, İsrail'deki İngiltere Büyükelçiliği'nden de herhangi bir yorum gelmiş değil.

Özetle, İngiltere şu aşamada Ortadoğu'daki tansiyonun daha fazla yükselmemesi için taraflara sükûnet çağrısı yaparken, askeri anlamda İsrail'e destek olma gibi bir niyeti bulunmuyor. Ancak bölgedeki gelişmelere bağlı olarak bu durum ilerleyen saatlerde değişebilir.