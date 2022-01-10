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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu - Son Dakika
BBC

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu

10.01.2022 07:02
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, "eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları" özel bir konserde bir araya gelecek, Kraliçe 2. Elizabeth'in evleri ziyarete açılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yıl dönümünü kutlama programı kamuoyuna açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Platin Jübile kutlama programı kapsamında sokak partileri düzenlenecek, "eğlence dünyasının en büyük yıldızlarından bazıları" özel bir konserde bir araya gelecek, Kraliçe 2. Elizabeth'in evleri ziyarete açılacak.

1952'de 26 yaşındayken tahta geçen Kraliçe 2. Elizabeth, 6 Şubat'ta tahtta tam 70 yılı geride bırakacak. Bu vesileyle yıl boyunca etkinlikler düzenlenecek.

Ancak esas kutlamalar, 2-5 Haziran tarihleri arasında uzatılmış bir tatil dönemine denk getirilecek. 2 Haziran Perşembe ve 3 Haziran Cuma günleri de resmi tatil olacak. Dört gün boyunca İngiltere'de publar 1'e kadar açık olacak.

Yemek yarışması

Kutlamalar kapsamında bugün, özel bir yemek yarışması başlayacak. Yarışmanın galibi seçilen yemek, 2-5 Haziran tarihleri arasında halka ve resmi etkinliklerde misafirlere sunulacak.

12-15 Mayıs tarihleri arasında Windsor Şatosu, 1000 performans sanatçısı ve 500'den fazla atın katılacağı bir gösteriye sahne olacak. Bu gösteri, Kraliçe 1. Elizabeth'in döneminden bugüne İngiltere tarihinde bir yolculuk olacak.

2 Haziran'da pandeminin başlamasından bu yana İngiltere'de ilk kez askeri bir geçit töreni düzenlenecek. Törene 1400'den fazla asker, 400 müzisyen ve 200 at katılacak. Aynı gün sadece İngiltere'de ve ülkenin anakara dışındaki topraklarında 1500'den fazla noktada değil, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelerin başkentlerinde de ilk kez özel ışıklar yakılacak.

3 Haziran'da Aziz Paul Katedrali'nde Kraliçe 2. Elizabeth için Şükran Günü Ayini yapılacak.

4 Haziran'da Buckingham Sarayı'nda özel bir parti, organize edilecek. Halktan da, yapılacak çekiliş sonucu, belli sayıda kişi partiye katılabilecek.

5 Haziran'da ise İngiltere çapında özel bir öğle yemeği etkinliği organize edilecek. Aynı gün ülke, başta Buckingham Sarayı çevresi olmak üzere çok sayıda sokak partisine sahne olacak.

İngiltere'de, 2. Elizabeth'ten önce en fazla tahtta kalan monark, 63 yılla Kraliçe Victoria'ydı.

2. Elizabeth'in, 1947'de evlendiği eşi Edinburgh Dükü Prens Philip geçen yıl hayatını kaybetmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu
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Buckingham Sarayı, Yemek Tarifi, Haziran, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlama programı belli oldu - Son Dakika
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