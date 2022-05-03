İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi - Son Dakika
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BBC

İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi

03.05.2022 20:57

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan Alex Male, sınır polisinin dikkati sayesinde yakalandı ve geldiği ülke olan Portekiz'e gönderildi. Male'nin uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından İngiltere'de en çok arananlar listesinde olduğu belirtildi.

İngiltere'nin en çok arananları arasında olan ve uyuşturucu taciri olmakla suçlanan Alex Male isimli şahıs, Türk polisinin dikkati sayesinde yakalandı.

SAHTE PASAPORTLA GİRİŞ YAPMAYA ÇALIŞMIŞ

29 yaşındaki Male'ın Portekiz'in Lizbon kentinden İstanbul'a seyahat ettiği tespit edildi. Sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Male, burada gözaltına alındı. Yayınlanan görüntülerde, Male'ın İstanbul Havalimanı'ndaki emniyet bürosuna alındığı görülüyor. İngiltere'de arandığı tespit edilen uyuşturucu tüccarı, Portekizli makamlarla temas kurulduktan sonra bu ülkeye geri gönderildi ve orada gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLAMASI

İngiltere'de Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA), Male'ın yakalanmasını harika bir gelişme olarak değerlendirdi. Kurum yetkilileri, 29 yaşındaki şüpheli hakkında, şifreli mesajlaşma yöntemleri ile uyuşturucu ticareti yapma iddiası olduğunu kaydetti.

TÜRK POLİSİNE ÖVGÜ

Gözaltı ile ilgili Türk makamlarını öven İngiliz emniyet görevlisi Phil Robinson, Male'ın "Türk sınır polisinin uzmanlığını ve dikkatini küçümsediğini" söyledi.

İngiliz emniyet görevlisi, Alex Male'ın yakın bir zaman önce çok arananlar listesine eklendiğini de söyledi:

"Tehlikeli suçlarla olan bağlantısı nedeniyle aranıyordu. Ülkedeki bazı topluluklara büyük hasar veriyordu, yakalandığı için çok memnunum."

MALE NE İLE SUÇLANIYOR?

İngiliz şüpheli, kokain ve ketamin tedariği ile suçlanıyor. Aynı zamanda para aklama ve silah bulandırma suçlamasıyla da aranıyordu. NCA yetkilileri Male'ın kefaletle serbest kalma hükümlerine uymayarak kaçak konuma geçtiğini kaydetti. Şahsın İspanya'nın Marbella bölgesine gittiği, daha sonra da Portekiz'e geçtiği tespit edildi.

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Uyuşturucu, İstanbul, Portekiz, England, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi - Son Dakika
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