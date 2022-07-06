İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü

Uyuyan kaplana saldıran köpek bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti

Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar eden gençten geriye tek cümlelik mesaj kaldı

Birmingham'daki Hollyfield İlköğretim Okulu'nun öğle yemeğinde servis edilen domuz etinin, aileleri tarafından okul yönetimine haber verilmesine rağmen iki Müslüman öğrenciye yedirilmesi, büyük tepki çekti.

EVE GİDİNCE SÖYLEDİLER

Öğrencilerden Rayhaan ve Sufiyaan kardeşler, domuz etini yemelerinin ardından eve gittiklerinde durumu anneleri Mussrat Bibi'ye anlattı. Öfkeli annesi ise çocuklarına yapılan saygısızlığa karşı hesap sormak için okulun yolunu tuttu.

OKUL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

İki kardeşe yönelik yapılan skandal hatanın dünya basınına taşınmasının ardından okul yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı. Okul yönetimi, yapılan hatayı kabul ederek özür diledi.