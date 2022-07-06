İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü - Son Dakika
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İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü

06.07.2022 13:55

İngiltere'nin Birmingham şehrinde öğrenim gören iki Müslüman öğrenciye domuz eti yedirilmesi, velileri ayağa kaldırdı. Çocukların annesi, okula giderek yönetime tepki gösterdi. Okul yönetimi, yapılan hatayı kabul ederek mağdur ailelerden özür diledi.

Birmingham'daki Hollyfield İlköğretim Okulu'nun öğle yemeğinde servis edilen domuz etinin, aileleri tarafından okul yönetimine haber verilmesine rağmen iki Müslüman öğrenciye yedirilmesi, büyük tepki çekti.

EVE GİDİNCE SÖYLEDİLER

Öğrencilerden Rayhaan ve Sufiyaan kardeşler, domuz etini yemelerinin ardından eve gittiklerinde durumu anneleri Mussrat Bibi'ye anlattı. Öfkeli annesi ise çocuklarına yapılan saygısızlığa karşı hesap sormak için okulun yolunu tuttu.

OKUL YÖNETİMİ ÖZÜR DİLEDİ

İki kardeşe yönelik yapılan skandal hatanın dünya basınına taşınmasının ardından okul yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı. Okul yönetimi, yapılan hatayı kabul ederek özür diledi.

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Birmingham, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü - Son Dakika


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