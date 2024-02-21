İngiltere’nin Trident nükleer füze deneme atışı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
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İngiltere’nin Trident nükleer füze deneme atışı başarısızlıkla sonuçlandı

İngiltere’nin Trident nükleer füze deneme atışı başarısızlıkla sonuçlandı

İngiltere'nin Trident nükleer füze deneme atışı ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı. Deneme sırasında füze, hedefine ulaşmadan denize düştü. Bu durum, İngiltere ve Trident füze üreticisi ABD için utanç verici olarak değerlendiriliyor. Savunma Bakanlığı ise mürettebat ve denizaltının kabiliyetinin kanıtlandığını belirtti. Trident füzeleri, genellikle nükleer savaş başlığıyla donatılsa da deneme atışlarında kullanılmıyor. İngiltere'nin Trident füze denemesi yapması nadirdir ve her bir füze 21,5 milyon dolara mal olmaktadır.

21.02.2024 19:28
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İngiltere’nin Trident nükleer füze deneme atışı ikinci kez başarısızlıkla sonuçlandı.

HMS Vanguard denizaltısından gerçekleştirilen deneme, savunma bakanlığı ve donanma tarafından takip edildi.

Füzenin hiçbir zarara yol açmadan Brezilya ve Batı Afrika arasında Atlantik Okyanusu’na düşmeden önce birkaç bin kilometre uçması gerekiyordu. Ancak ateşlendiği yerin biraz ilerisine, denize düştü.

Bu füzelerde genellikle nükleer savaş başlığı bulunsa da, bu başlıklar deneme atışlarında kullanılmıyor.

Bu, denemeyi gerçekleştiren İngiltere ve Trident füze üreticisi ABD için utanç verici olarak değelendiriliyor.

Bir savunma kaynağı, Trident füzesinin “gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kesinlikle ateşlenebileceğini” söyledi.

Ateşleme sırasında yaşanan anomaliyi kabul eden Savunma Bakanlığı ise mürettebat ve denizaltının kabiliyetinin kanıtlandığını, “İngiltere’nin nükleer caydırıcılığının etkili olduğunun yeniden doğrulandığı” belirtti.

Maliyeti nedeniyle İngiltere nadiren Trident füze denemesi yapıyor. Her füze 21,5 milyon dolara mal oluyor.

Bundan önceki deneme 2016’da yapılmış ve o da başarısız olmuştu. Denizaltının tekrar yüklenmesi yedi seneden fazla sürdü.

İngiltere ve dünyada nükleer silahlara karşı kampanya yürüten CND grubu, füzenin yeniden yüklenmesinin 630 milyon dolardan fazla maliyeti olduğunu vurguladı ve “Buna para harcamayı bırakmalıyız” dedi.

Trident nedir?

CND'nin Trident hakkındaki bilgilendirmesine göre, bu sistem her biri sekiz füze taşıyabilen dört nükleer denizaltıdan oluşuyor.

Her füze, her biri 1945'te Hiroşima'yı yerle bir eden bombanın yaklaşık sekiz katı kadar yıkıcı olan beş adet nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Trident denizaltıları her zaman denizlerde seyir halinde oluyor.

CND'nin aktardığına göre, Mart 2021'de İngiltere hükümeti tartışmalı bir şekilde nükleer savaş başlığı sayısını yüzde 40'ın üzerinde artıracağını duyurdu. Bu, Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan ilk artıştı.

Savaş başlığı stokunun 2030'ların sonlarına kadar sürmesi bekleniyor. İngiltere'nin şu anda yaklaşık 200 savaş başlığı var ve bunu 260'a çıkaracak.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Haziran 2023'te, operasyonel nükleer silahların sayısının artışa geçtiğini duyurmuştu. Dünyada 12 bin 512 nükleer savaş başlığı bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: BBC

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere’nin Trident nükleer füze deneme atışı başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika

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