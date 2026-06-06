DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok - Son Dakika
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DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

DEM Partili isimlerden Rahmi Koç\'a salvolar: Hiç utanma yok
06.06.2026 09:21
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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'deki bir hastane açılışında anlattığı fıkraya, başta Pervin Buldan olmak üzere DEM Parti cephesinden çok sert tepki geldi. Buldan iki kelimelik açıklama yaparak, "Hiç utanma yok. Tek kelimeyle rezillik" dedi.

İş insanı Rahmi Koç'un dün katıldığı bir hastane açılışında kameralara yansıyan fıkra anlatımı, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada büyük bir krizin fitilini ateşledi. Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol heyetiyle muayene odalarını gezerken konuklara fıkra anlattığı görülen Koç'un ifadeleri, DEM Parti'nin sert reaksiyonuyla karşılaştı.

FIKRAYA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Rahmi Koç'un hastane turu sırasında çevresindekilere hitaben, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasında giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" şeklinde fıkra anlatması, mizah kisvesi altında ırkçılık ve cinsiyetçilik yapıldığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.

Ayrıca Binali Yıldırım’ın da Koç'un anlattığı fıkrayı gülerek karşılık verdiği görüldü.

DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

DEM PARTİ: IRKÇILIK MİZAH ALTINDA MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Görüntülerin ardından DEM Parti Genel Merkezi resmi bir bildiri yayınlayarak Rahmi Koç'a "Haddinizi bilin!" uyarısında bulundu. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’de bir hastane açılışında, mizah kisvesi altında Kürt kadınların dilini, kimliğini ve bedenini hedef alan cinsiyetçi söylemler, erkek egemen iktidarın ayrımcı politikalarının bir sonucudur.

İktidar ve sermayenin Kürt düşmanlığının, kadın düşmanlığı üzerinden nasıl beslendiğinin bir göstergesidir. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Haddinizi bilin!”

DEM PARTİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE SALVOLAR

Videonun yayılmasıyla birlikte DEM Partili milletvekilleri de sosyal medya hesapları üzerinden Rahmi Koç'u hedef aldı:

Pervin Buldan: Görüntülere tepki gösteren Buldan, "Hiç utanma yok. Tek kelimeyle rezillik" notunu düşerek tepkisini dile getirdi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit (Grup Başkanvekili): "Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin dili, dini, yaşı, sınıfı yok" diyen Koçyiğit, Rahmi Koç’u derhal özür dilemeye davet etti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli Milletvekili): Sert bir tonla olaya yüklenen Gergerlioğlu, "Kürt sorunu da neymiş diyenlere! Bilinçaltınızdaki dışlama, hakaret, utanmazlık bitmedi! Rahmi Koç özür dile! Bu iğrenç espriye gülenler özür dile! Kürt halkının onurunu çiğnetmeyiz!" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Gündem DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Gerçekten yanlış hıç bir şekilde yakışık olmamış 3 7 Yanıtla
    BRAVL STARS BRAVL STARS:
    Özür dileyerek sorayım,Türk kadını deseydi hoşunuza gider miydi? 0 0
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    adamcaz espiri yapmiş bu yaşta büyütmeye gerek yok bunu 6 3 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    ne gerek vardi yasini başını almışsın bu seyletr gerek varmi 3 5 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Sayin koç demişse doğrudur konu kapanmiştir 0 2 Yanıtla
    Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Yılmaz validen dün gece çok iyiydi performansı mükemmeldi bu gün bir daha yolla bu defa iki tane koç var koç demiş gelsin konu kapanmıştır 0 0
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