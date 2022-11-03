Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor

1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, Diana'nın sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak haberi oldukça heyecan yarattı.

40 BİN STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Dünyaca ünlü heykeltraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin 40 bin sterlin civarında satılması bekleniyor. 1985 yılında hayatını kaybeden Nemon, daha önce Kraliçe Elizabeth, Winston Churchill ve Siegmund Freud gibi isimlerin de heykellerini yapmıştı.

ARABASI SATILMIŞTI

Ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen İngiliz halkı tarafından unutulmayan Prenses'in üç yıl boyunca kullandığı arabası, bu yılın başında 650 bin sterline satılmıştı.

CHURCHILL'İN ELİ DE SATILACAK

Öte yandan Winston Churchill'in sağ el heykeli de yine gelecek hafta aynı müzayede evinde satışa çıkarılacak. Onun da 5 bin ila 7 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.