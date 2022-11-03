Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor

03.11.2022 11:25

İngiltere prensesi Diana'nın birebir uygun yapılan sol el heykeli satışa sunuluyor. Ünlü Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor.

1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, Diana'nın sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak haberi oldukça heyecan yarattı.

40 BİN STERLİNE SATILMASI BEKLENİYOR

Dünyaca ünlü heykeltraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin 40 bin sterlin civarında satılması bekleniyor. 1985 yılında hayatını kaybeden Nemon, daha önce Kraliçe Elizabeth, Winston Churchill ve Siegmund Freud gibi isimlerin de heykellerini yapmıştı.

Prenses Diana'nın sol eli satışa çıkıyor! Birebir uygun yapılan heykelin 40 bin sterline satılması planlanıyor

ARABASI SATILMIŞTI

Ölümünün üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen İngiliz halkı tarafından unutulmayan Prenses'in üç yıl boyunca kullandığı arabası, bu yılın başında 650 bin sterline satılmıştı.

CHURCHILL'İN ELİ DE SATILACAK

Öte yandan Winston Churchill'in sağ el heykeli de yine gelecek hafta aynı müzayede evinde satışa çıkarılacak. Onun da 5 bin ila 7 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Nusret'in Fenerbahçe çağrısına Fransız yıldız Kante'den cevap: Hayır ben Beşiktaş'ı tutuyorum
11:02 Bakan Mustafa Varank, Togg'un test sürüşünde Fulya Öztürk'e zor anlar yaşattı
10:57 Hakime yönelik tepkileri gündem olan CHP'lilerin dosyası Ankara'ya gönderildi
10:42 Twitter'ı satın alan Elon Musk, çalışanların yarısını işten çıkaracak!
10:33 Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor
10:25 Türkiye'de değeri bilinmedi! Ciguli'yle ilgili bir gerçeği öğrenince çok şaşıracaksınız
10:13 Eşinin paylaşımından dolayı TV8'deki işinden olmuştu! Semih Öztürk'ün boşanacağı öne sürüldü
10:04 Ekim ayında yüzde 3,54 artan enflasyon yıllık bazda yüzde 85,51'e yükseldi
10:00 Günlerdir aranan kadının cansız bedeni erkek arkadaşının evinde bulundu
09:37 Eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edilen Özcan Deniz, hakim karşısında ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2022 11:33:38. #1.12#
SON DAKİKA: Prenses Diana'nın sol eli satışa sunulacak! Heykelin 40 bin sterline satılması amaçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement