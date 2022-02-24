İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, kan dökme ve yıkım yolunu seçti - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, kan dökme ve yıkım yolunu seçti

24.02.2022 10:55

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'daki korkunç olaylar nedeniyle dehşete düştüğünü ve sonraki adımları görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Başbakan Johnson, "Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı şekilde yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da Putin'in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç ve sebepsiz saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Ukrayna'nın yanındayız ve bu korkunç saldırganlığa yanıt vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." görüşünü paylaştı. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil toplantısında Rusya'nın askeri operasyon başlatma kararını kınadığını vurgulayarak, Konsey üyelerini, "sorumlulukları üstlenmeye ve bu saldırganlık eylemi hakkında mümkün olan en güçlü şekilde konuşmaya" çağırdı.

Coveney, Kiev'deki diplomatik ekibin de güvenli yere taşındığını bildirdi.

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Vladimir Putin, England, Ukrayna, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, kan dökme ve yıkım yolunu seçti - Son Dakika


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