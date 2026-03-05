İngiltere resmen duyurdu: Kıbrıs\'taki üssü vuran dron İran\'dan fırlatılmadı

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, 2 Mart gecesi RAF Akrotiri'yi hedef alan Şahid tipi dronun İran'dan fırlatılmadığını teyit etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

GKRY'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri üssü, 2 Mart tarihinde bir dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.