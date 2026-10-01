İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna ve 15 yetkiliye 31 maddelik yaptırım uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna ve 15 yetkiliye 31 maddelik yaptırım uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İngiltere, Rusya\'nın gölge filosuna ve 15 yetkiliye 31 maddelik yaptırım uyguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere hükümeti, Rusya'ya yönelik gölge filo tankerleri ve 15 yetkiliyi kapsayan 31 maddelik yeni yaptırım paketini devreye soktu. Paket, Rusya'nın eylül ayında Ukrayna'ya 3 bin 100'ü aşkın İHA fırlatmasının ardından geldi; Rusya'nın enerji gelirlerini kısmayı hedefliyor.

İNGİLTERE hükümeti, Rusya'ya yönelik 'gölge filo' tankerleri ile 15 yetkiliyi kapsayan 31 yeni yaptırım paketini açıkladı.

İngiltere hükümeti, kış ayları öncesinde Moskova yönetimi üzerindeki mali ve siyasi baskıyı artırma hedefi doğrultusunda Rusya'ya yönelik 31 maddelik yeni bir yaptırım paketi devreye soktu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım hamlesinin Rusya'nın eylül ayı boyunca Ukrayna topraklarına 3 bin 100'ü aşkın jet motorlu insansız hava aracı (İHA) fırlatarak aylık saldırı rekorunu kırmasının hemen ardından geldiği belirtildi. Yeni tedbirlerin Rusya'nın enerji gelirlerini kısmayı, cephe gerisindeki operasyonlarını finanse eden kaynakları daraltmayı ve Ukrayna'da işlenen insan hakları ihlallerinin sorumlularını cezalandırmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklanan 31 maddelik pakette, Rus sıvılaştırılmış doğal gazını uluslararası kısıtlamaları aşarak taşıyan 'gölge filo' tankerleri ile Kremlin bağlantılı dezenformasyon ağları doğrudan hedef alındı. Yaptırımlar kapsamında, Ukraynalı sivillerin yasa dışı biçimde gözaltına alınması, işkenceye maruz bırakılması ve kötü muamele görmesinde etkisi bulunan sekiz kişi kara listeye alındı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'ya verilen askeri ve ekonomik desteğin kesintisiz süreceğini kaydetti.

Kaynak: DHA
İhlas Haber Ajansıİnsan HaklarıİngilterePolitikaEnerjiEylülRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:52:56. #.0.3#
SON DAKİKA: İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna ve 15 yetkiliye 31 maddelik yaptırım uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei