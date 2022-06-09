İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı

09.06.2022 13:43
İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, teknoloji şirketi Orca Bilişim ile yaptığı işbirliği sonucu bakanlıkta kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, teknoloji şirketi Orca Bilişim ile yaptığı işbirliği sonucu bakanlıkta kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı. İngiltere hükümetinde ilk kez bu tip bir bilgisayar kullanılıyor.

Bakanlık, ülkenin savunma stratejisinde kuantum teknoloji imkanlarını araştırmayı hedefliyor.

Kuantum bilgisayar teknolojisi, günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlardan çok farklı. Teorik olarak gelecekte kullanılabilecek kuantum bilgisayarlar, normal bilgisayarların deşifre etmekte zorlandığı ve bazen hiç deşifre edemediği karmaşık verileri ve milyarlarca kombinasyonu çok daha hızlı bir şekilde çözebilecek.

Evde ve işyerlerinde kullandığımız bilgisayarlardaki ikili kodlama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade edilirken kuantum bilgisayarlar kubit diye bilinen bir kodlama sistemiyle çalışıyor. Kubit sisteminde bilgisayar 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor. Bu sürece "süperpozisyon" deniliyor.

Uzmanlar, kuantum teknolojisinin birçok alanda devrim yaratabileceğini düşünüyor ancak günümüzdeki kuantum bilgisayarların bakımı zor ve sayıları az olduğu için bu teknoloji henüz yaygın şekilde kullanılmıyor.

Orca'nın geliştirdiği kuantum bilgisayar ise tam bu noktada ümit vadediyor, bilgisayarın içindeki kubit sisteminin dondurularak saklanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bölyece kullanılmasını kolaylaştırıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Orca'nın geliştirdiği, oda sıcaklığında çalışabilen ve boyut olarak daha ufak olan bu PT-1 kuantum bilgisayarı ile araştırmalara başlayacak.

Bakanlığın Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı'nda çalışan Stephen Till, bunun bir "dönüm noktası" olduğunu söylüyor.

Orca Bilişim'in Genel Müdürü Richard Murray ise "Devrim niteliğindeki bu yeni teknolojiyi ilk defa bu şekilde uygulamayı deneyimliyoruz, gerçek bilgisayar donanımıyla çalışabiliyoruz" diyor.

'Optimizasyon çok önemli sorunlara çözüm olabilir'

BBC Teknoloji Muhabiri Zoe Kleinman, kuantum teknolojisinin günümüz bilgisayarların çözemediği büyük sorunları çözmeyi vadettiğini söylüyor. Kleinman, iklim krizini ve sağlık alanında yapılacak inovasyonları buna örnek olarak gösteriyor.

Sussex Üniversitesi'ne bağlı Sussex Kuantum Teknolojileri Merkezi Başkanı Profesör Winfried Hensinger, kuantum teknolojisinin potansiyelinin anlaşılmasının uzun süreceğini söylüyor.

Hensinger, "Kuantum bilgisayarlar henüz gerçek problemleri çözemiyor. Biz şimdilik sadece tam boyutlu, gerçek bir kuantum bilgisayarda çalışmanın nasıl bir şey olabileceğini keşfediyoruz" diyor.

Diğer taraftan Hensinger, Savunma Bakanlığı'nın kuantum alanında yaptığı yatırım ve araştırmaların önemli olduğunu vurguluyor.

Hensinger, "Tahmin edebileceğiniz gibi savunma alanında kuantum teknolojisi ile elde edilebilecek optimizasyon çok önemli sorunlara çözüm olabilir" diye konuşuyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı
İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı
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Kaynak: BBC

England, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı kuantum bilgisayarı kullanmaya başladı - Son Dakika

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