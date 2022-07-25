İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı

25.07.2022 10:45
İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna-Rusya savaşına dair istihbarat raporunda, Rus komutanların doğuya kaynak sağlamak veya batıda savunmayı güçlendirmek arasında ikilemde kaldıkları ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ukrayna- Rusya savaşına dair istihbarat raporunda, Rus komutanların doğuya kaynak sağlamak veya batıda savunmayı güçlendirmek arasında ikilemde kaldıkları ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın raporunda, "Hem Donbas hem de Herson bölgelerinde bir sonuca varmayan çatışmalar devam ediyor. Rus komutanlar doğuda taarruza kaynak sağlamak ve batıda savunmayı güçlendirmek arasında bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. 18 Temmuz 2022'de istihbarat, Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Barvinok yakınlarında bir Rus askeri araç tamir ve yenileme tesisi tespit etti. Ana muharebe tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve genel destek kamyonları dahil olmak üzere en az 300 hasarlı araç mevcuttu. İyi belgelenmiş personel sorunlarına ek olarak, Rusya muhtemelen Ukrayna'da hasar gören binlerce savaş aracını çıkarmak ve onarmak için mücadele etmeye devam ediyor" denildi.

"HERSON BÖLGESİ KURTARILACAK"

Herson bölgesi idari başkan yardımcısı Sergiy Khlan, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, savaş alanında dönüm noktası yaşandığını belirterek, "Savaş alanında bir dönüm noktasının olduğunu söyleyebiliriz. Savunmadan, karşı saldırıya geçiyoruz. Eylül ayına kadar Herson bölgesinin kesinlikle kurtarılacağını ve tüm işgalcilerin planlarının boşa çıkacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Ukrayna, England, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Savunma Bakanlığı: Rus komutanlar ikilemde kaldı - Son Dakika

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