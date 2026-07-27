İngiltere, Ukrayna'ya Destekta Sarsılmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Ukrayna'ya Destekta Sarsılmaz

İngiltere, Ukrayna\'ya Destekta Sarsılmaz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Burnham, Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'ya desteklerinin %100 olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Londra ziyareti öncesinde, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteğin "yüzde 100 ve sarsılmaz" olduğunu belirtti.

Burnham, BBC'ye yaptığı açıklamada, başbakanlık görevine başladıktan sonra ağırlayacağı ilk yabancı liderin Zelenski olacağını belirterek, "Ukrayna'ya desteğim sarsılmaz ve yüzde 100 olacak. Ukrayna halkının ihtiyaç duyduğu ve doğru gördüğü her konuda üzerime düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Burnham, İngiltere'nin geliştirdiği Stone Cloak elektronik harp sisteminin fikri mülkiyet haklarının Ukrayna ile paylaşılacağını da açıkladı. Bu sayede Ukrayna'nın sistemi seri üretmesi amaçlanırken, teknoloji gelecekte İngiltere'nin yeni nesil uzun menzilli silahlarına da entegre edilecek.

Burnham ayrıca, Stone Cloak'a ilişkin, "Hem İngiltere'nin hem de Ukrayna'nın güvenliğinin korunmasında kritik rol oynayacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Volodimir Zelenskiy, İngiltere, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere, Ukrayna'ya Destekta Sarsılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:03:40. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere, Ukrayna'ya Destekta Sarsılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.