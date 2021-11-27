Üye Girişi
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! - Son Dakika

İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!

27.11.2021 08:51

Manş Denizi'nde 31 kişinin öldüğü tekne faciasının ardından İngiltere Başbakanı Johnson, Macron'a Fransa'yı sorumluluk almaya çağıran bir mektup yazdı. Mektup sonrası iki ülke ilişkileri iyice gerildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde "öfke nöbeti geçiriyor" denilen Macron'a "Teneke Napolyon" ismi takıldı.

Çarşamba günü Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin dün Manş Denizi'nde batması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan Fransa'dan İngiltere'ye gelen göçmenleri geri almasını istemişti. Johnson, Macron için sosyal medya hesabında paylaştığı açık bir mektupta, "Manş Denizi'ni geçen tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşüne izin vermek için ikili bir geri kabul anlaşması yapmamızı öneriyorum" demişti.

MACRON, YÖNETMİ CİDDİ BULMADI

Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Fransa'dan İngiltere'ye geçen göçmenleri geri almasını talep etmek için bir kamu mektubunu sosyal medyada yayınlamasını eleştirdi. Johnson'un Manş'taki göç kriziyle ilgili sosyal medyada yayınladığı mektuba tepki gösteren Macron, "Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" dedi.

Macron, İngiltere Başbakanı'nı sosyal medyada aracılığıyla iletişim kurmak yerine geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet ederek "Bu konularda liderler arasında sosyal medyada ve kamuoyuna açıklanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurulmaz" ifadelerini kullandı.

"NAPOLYON TENEKE"

İngiliz medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öfke nöbetleri geçirdiğini ve mantıksız politikalar izlediğini belirterek, Fransız lidere yeni bir lakap taktı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci Brexit'in ardından Macron'un dış politikasının rayından çıktığını ifade eden Daily Mail gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı için "Teneke Napolyon" ifadesini kullandı. İngiltere, Macron'un Brexit'in öcünü almak için her cephede Londra'yı karşısına alan politikalar izlediğini düşünüyor.

İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!

Boris Johnson, Manş Denizi, England, Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'dan romantik paylaşım! Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti 07:49 Müge Anlı'dan romantik paylaşım! Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak 07:25 Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi 01:13 Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası kalp krizi geçirdi
Öğretmenin 21:38 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Öğrencisinin şaka yaptığı ortaya çıktı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti 18:21 Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi 17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi 15:29 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir

Son Dakika Haberleri
08:48 Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışveri
01:07 Bütçe görüşmelerine Kavala gerginliği damga vurdu: Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?
00:57 Kaza yapan arkadaşına yardıma gitti, traktörün altında kalıp yaşamını yitirdi
00:57 Trabzonspor herkesi şaşırttı! Uğurcan Çakır, 2 yıllık yeni sözleşme imzalıyor
00:35 Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı yan yana gidiyor
00:25 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine yanıt geldi
00:15 Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye hakkında konuştu
23:42 Balotelli'nin en büyük motivasyonu boru kebabı! İtalyan yıldız için kurulan sofra şaşkınlık yarattı
23:40 İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesi veren AK Partili Savcı Sayan adeta baltayı taşa vurdu
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışveri Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'le Türkiye'nin sorunları hakkında fikir alışveri         
08:48
Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama         
07:26
Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor Son dönemin en geniş kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı başa baş gidiyor         
07:22
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız         
19:57
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 08:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement