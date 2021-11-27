İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!

Çarşamba günü Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin dün Manş Denizi'nde batması sonucu 31 kişi hayatını kaybetmişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan Fransa'dan İngiltere'ye gelen göçmenleri geri almasını istemişti. Johnson, Macron için sosyal medya hesabında paylaştığı açık bir mektupta, "Manş Denizi'ni geçen tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşüne izin vermek için ikili bir geri kabul anlaşması yapmamızı öneriyorum" demişti.

MACRON, YÖNETMİ CİDDİ BULMADI

Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Fransa'dan İngiltere'ye geçen göçmenleri geri almasını talep etmek için bir kamu mektubunu sosyal medyada yayınlamasını eleştirdi. Johnson'un Manş'taki göç kriziyle ilgili sosyal medyada yayınladığı mektuba tepki gösteren Macron, "Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" dedi.

Macron, İngiltere Başbakanı'nı sosyal medyada aracılığıyla iletişim kurmak yerine geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet ederek "Bu konularda liderler arasında sosyal medyada ve kamuoyuna açıklanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurulmaz" ifadelerini kullandı.

"NAPOLYON TENEKE"

İngiliz medyası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öfke nöbetleri geçirdiğini ve mantıksız politikalar izlediğini belirterek, Fransız lidere yeni bir lakap taktı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması süreci Brexit'in ardından Macron'un dış politikasının rayından çıktığını ifade eden Daily Mail gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı için "Teneke Napolyon" ifadesini kullandı. İngiltere, Macron'un Brexit'in öcünü almak için her cephede Londra'yı karşısına alan politikalar izlediğini düşünüyor.