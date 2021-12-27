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İngiltere ve Fransa'da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak - Son Dakika

İngiltere ve Fransa'da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak

27.12.2021 16:09
İngiltere ve Fransa'da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkelerinde kritik artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkelerinde kritik artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

İngiltere'de en son 24 Aralık'ta açıklanan günlük vaka sayısı 122 bini geçti. Ülke genelinde can kaybı 137 olarak açıklanırken; son 7 günde 707 bin 306 vaka tespit edildi ve 810 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Fransa'da 25 Aralık'ta tespit edilen vaka sayısı 104 bin 611 olarak, can kaybı ise 84 olarak açıklandı. İngiltere Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu akşam yeni Covid-19 kısıtlamalarını açıklaması bekleniyor.

JOHNSON, VERİLERİ İNCELEYECEKİngiltere medyası, Başbakan Johnson'ın yeni kısıtlamaları açıklamadan önce Covid-19'a bağlı hastane verilerini gözden geçireceği ve bu verilere göre karar alacağı ifade edildi. Ülkede 24 Aralık'ta açıklanan 122 bin 186 vakadan sonra 25 ve 26 Aralık'ta günlük vaka sayıları açıklanmadı. FRANSA OMICRON DALGASINA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu akşam yeni kısıtlamaları açıklayacağı ifade edildi. Ülkede 25 Aralık'ta 104 binden fazla vaka açıklanmıştı ve bu sayı salgının başından bu yana günlük tespit edilen en fazla vaka sayısını işaret ediyor. Macron'un sağlık uzmanlarıyla bir araya geleceği ve düzenlenen toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunacağı aktarıldı.


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cumhurbaşkanı, Koronavirüs, England, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere ve Fransa'da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa'da yeni Covid-19 kısıtlamaları açıklanacak - Son Dakika
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