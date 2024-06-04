İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı - Son Dakika
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Dünya

İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı

İngiltere\'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı

İngiltere'de geçen hafta bir restoranda yaşanan ve biri 9 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının arkasında 2 Türk çetesinin hesaplaşması olduğu ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi haberinde "Tottenham Türkleri ve Hackney Bombacıları arasındaki kanlı çatışmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu hayata tutunmaya çalışıyor. İki rakip çete İngiltere'nin uyuşturucu ticaretini kontrol etmek için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

04.06.2024 12:55
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Geçen hafta çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan silahlı saldırı ülke gündemine bomba gibi düştü. İngiliz Daily Mail gazetesi biri 9 yaşındaki kız çocuğu olmak üzere 4 kişinin yaralandığı saldırının arkasında iki Türk çetesinin hesaplaşması olduğunu iddia etti.

KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMU AĞIR

Bir restorana düzenlenen silahlı saldırı sırasında yaralanan küçük kızın sağlık durumunun ağır olduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma da derinleştirildi.

İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı

"UYUŞTURUCU TİCARETİNİ KONTROL ETMEK İÇİN SAVAŞIYORLAR"

İngiliz gazetesi haberinde "Tottenham Türkleri ve Hackney Bombacıları arasındaki kanlı çatışmada 9 yaşındaki bir kız çocuğu hayata tutunmaya çalışıyor. İki rakip çete İngiltere'nin uyuşturucu ticareti kontrol etmek için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı

YARALILARDAN 3'Ü BOMBACILAR ÇETESİYLE BAĞLANTILI

Kanlı çatışma sırasında yaralanan 3 adamın da Hackney Bombacıları çetesiyle bağı olduğu ortaya çıkarken yaralananlardan birinin kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve elektronik bileklik taktığı da aktarıldı.

İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı

ÇETELER ARASINDAKİ SAVAŞTA 20 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Çete üyelerinin Beytullah Gündüz isimli bir adamı hedef aldığını yazan Daily Mail, Hackney Bombacıları çetesinin de Londra'da yaşayan Türkler arasında korku yarattığına dikkat çekti. İki çete arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 20'den fazla insanın öldürüldüğü ve çok sayıda insanın da kaçırıldığına vurgu yapıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Daily Mail, Tottenham, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk: Kız çocuğu malesef öldü??Türk restoranında Ailesi ile yemek yiyen çocuğa denkgelmiş mermi kafasından vurulmuş, bana çok yakın bir yer , kapı önünde yemek yiyen üç kişiye sıkıyorlar 5 el malesef çocuk öldü! 1 0 Yanıtla

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