İngiltere'de savunmasız kişilerin barınması için devlet desteğiyle kiralanan dairelerin, Türkiye dahil birçok ülkedeki yatırımcılara "güvenli" ve "devlet garantili" yatırım diye pazarlandığı ortaya çıktı. BBC'nin araştırmasına göre bu dairelerin bir kısmında kiracılar kara küf, fare ve hamamböceği içinde yaşıyor.

BBC, bu tür daireleri İngiltere'de ve yurt dışında satışa çıkaran 40'tan fazla şirket tespit etti. Şirketlerin Hong Kong, Makao, Nijerya, Türkiye, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkedeki alıcılara reklam yaptığı belirlendi.

BENZER DAİRENİN İKİ KATINA SATILDI

Örneklerden biri, Cheshire'ın Runcorn kasabasındaki Castleview House adlı blok. Eski bir ofis binasından 200'ü aşkın daireye dönüştürülen binadaki bir daire, Çekya'daki bir emlakçı aracılığıyla geçen yıl Çek bir yatırımcıya 163 bin 150 sterline satıldı. Aynı bloktaki benzer dairelerin fiyatı 75 bin sterlin civarında.

Pazarlama broşürlerinde dairenin devlet tarafından finanse edilen bir gelir kaynağı olduğu, kiracılara bakım verildiği ve mülkün mükemmel durumda bulunduğu yazıyordu. Dairede devlet yardımıyla kirada oturan Phil ise binayı "yeryüzündeki cehennem" diye anlatıyor ve dairesinin yurt dışındaki bir yatırımcıya satıldığını BBC kendisine ulaşana kadar bilmediğini söylüyor.

Ağır depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayan Phil, broşürlerde vaat edilen bakımın hiçbirini görmediğini anlatıyor: "Bu mülkü kim pazarladıysa, kullandığı ifadeler tam bir sahtekârlık."

KİRACI BAŞINA AYDA 2 BİN STERLİN

Bu konutlar ruh sağlığı sorunu, bağımlılık ya da aile içi şiddet nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan kişilere ayrılıyor. Destek sağlayan kuruluşlar, daha yüksek giderleri olduğu gerekçesiyle devletten olağan kira yardımı sınırının üzerinde ödeme alabiliyor. Londra'daki bir örnekte kiracı için yerel yönetimden ayda yaklaşık 2 bin sterlin ödendiği belirtildi; o dairede tavan, bir yılı aşkın süre onarılmayan su sızıntısı yüzünden çöktü.

BBC'nin ziyaret ettiği Bradford'daki iki binada da yatırımcılara destekli konut diye satılan dairelerde hamamböceği istilası, bozuk yangın alarmları, çalışmayan asansörler ve kara küf görüldü. Satışlarla bağlantılı şirketlerin önemli bir kısmının arkasında geliştirici Lee Jones bulunuyor. Jones, sağladıkları konutların "kaliteli" olduğunu savundu.

YASA ÇIKTI AMA UYGULANMADI

Yapılanların yasaları çiğnemediği, ancak sektördeki denetim boşluğundan yararlanıldığı belirtiliyor. İngiltere'de destekli konut sağlayıcılarına lisans zorunluluğu getiren yasa üç yıl önce kabul edilmesine rağmen hâlâ uygulamaya konmadı. Parlamentonun Konut Komitesi Başkanı Abena Oppong-Asare, kamu parası söz konusuyken bu konutların yatırım aracı olarak pazarlanmasını "skandal" diye niteledi.

Kaynak: BBC