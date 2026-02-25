Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kişi yaralandı.
Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar çığlıklar arasında hastanelere kaldırılırken, devrilen otobüsün kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü anlar yürekleri dağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)