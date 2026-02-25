İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü - Son Dakika
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü
25.02.2026 11:55
Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi yaralandı. Devrilen otobüsün vinçle kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü görüldü

Hindistan'da aşırı hız yaptığı belirtilen çift katlı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kişi yaralandı.

CANSIZ BEDENLER OTOBÜSTEN SARKTI

Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar çığlıklar arasında hastanelere kaldırılırken, devrilen otobüsün kaldırılması sırasında bazı cansız bedenlerin araçtan sarktığı, bazılarının ise yere düştüğü anlar yürekleri dağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    türkiyede de depremde aynı görüntüler vardı 17 40 Yanıtla
    ahmet3353 ahmet3353:
    hangi depremde gördün.gördünde neden yardım etmedin.ezbere konuşma yalan iyi birşey değil 10 0
    Sd01101453 Sd01101453:
    doğru söylüyor. hala kayıp insanlar var. üstünü kapattılar bitti gitti. haber dahi yaptirmiyorlar. hemen dezenformansyon bakanlığı devreye girip haberleri kesiyor. o yüzden haberin olmuyor Türkiye insana nasıl değer verildiğinden. 0 0
  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    gerçekten bazı ülkelerde insan utandırıyor skandal dramatik ölümler var 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
