İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi

Dünya, robotlarla ilgili gelişmeleri takip ederken, herkesten saklanan gizli bir deneyin bilgileri ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü'nde ve Tufts'taki Allen Keşif Merkezi'nde yapılan bir deneyde, yapay robotların mitoz bölünme yoluyla üremesi sağlandı. Başarılı olan deney, dünya tarihinde de bir ilk olarak kayıtlara geçti.

KURBAĞA HÜCRELERİ KULLANILDI

Araştırmacılar, robotların tek başına üremesini sağlamak için kurbağa hücreleri kullandı. Yapay robotlar, bu deneyden başarılı şekilde çıktı ve kendilerini kopyalamayı başardı. Ancak bu başarı, insanlık için aynı derecede fayda getirmeyebilir.

KENDİ KENDİLERİNE ÜREMELERİ FACİA

Son gelişmeyle birlikte, gözler diğer deneylere çevrildi. Öyle ki Amerika'da gerçekleştirilen çalışmalarda, robotlara silah kullanılması öğretildi. Ayrıca önceki gün gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise yapay robotların matematik sorusu çözmesi sağlandı.

İNSAN VE ROBOT SAVAŞI

Komplo teorisyenleri, tüm bu gelişmelerin birleşerek insan ve robot arasındaki savaşı tetikleyeceğini iddia ediyor. Öyle ki teorisyenler, söz konusu savaşa hiç olunmadığı kadar yakın olduğumuzu öne sürüyor.