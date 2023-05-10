Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu - Son Dakika
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Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

10.05.2023 17:32

Interpol, 1976 ile 2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için halkın yardımına başvurdu. Operasyon kapsamında ünlülerin de yer aldığı tanıtım kampanyası düzenlendi.

Fransa merkezli uluslararası polis gücü Interpol, bugün bir ilki gerçekleştirerek 1979-2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban gitmiş ancak kim oldukları bulunamamış 22 kadın için halkın yardımına başvurdu. Interpol, 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı.

Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

TANITIM KAMPANYASINA ÜNLÜLER DE KATILDI

Operasyonu'nun tanıtım videosunda Taht Oyunları dizisinde rol alan aktris Carice van Houten, aktris Veerle Baetens, müzik sanatçıları S10 ve Axelle Red, boks şampiyonu Regina Halmich ve spor muhabiri Katrin Müller-Hohenstein yer aldı.

Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

"22 KURBAN HUNGARCA ÖLDÜRÜLDÜ"

Tanıtım kampanyasında Carice van Houten'ın şu sözlerine yer verildi: "22 kurbanın çoğu hunharca öldürüldü ve bazıları da ölmeden önce istismara uğradı veya aç bırakıldı. Kısmen, kadınların bulundukları yerin dışındaki ülkelerden olmaları nedeniyle kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerinin adli soruşturmaları engellemek için ülkelerimizde bırakılmış olması muhtemel."

Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu

"KİMLİK TESPİTİ KATİLLER HAKKINDA KANIT SAĞLAYABİLİR"

Öldürülen kadınların bir kısmının Doğu Avrupa'nın belirli bölgelerinden geldiğinden şüphelenen Interpol, kimlik tespitinin katiller hakkında da kanıt sağlayabileceğini vurguladı. Alman polisinden Anja Allendorf, "Benzer soruşturmalarda, kurbanın kimliğinin tespit edilmesi, nihayetinde bir zanlının tutuklanmasına yol açtı" dedi. Belçika polisi, özellikle kadınların isimlerini bulmak istediklerinin altını çizerek bunun, birçok gizemli cinayetin aydınlatılmasında anahtar rol oynadığını belirtti.

Kaynak: DHA
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Hollanda, Almanya, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Interpol tarihinde bir ilk! 22 kadının kimliğini tespit etmek için halkın yardımına başvurdu - Son Dakika


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