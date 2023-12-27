İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçlarıyla' aranan Organize Suç Örgütü Elebaşı Eric Schroeder'ın İstanbul'da yapılan Kafes-25 Operasyonu ile yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tekkafesin içine koyacağız!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan Kafes-25 operasyonu ile yakalanan ve hakkında ??Kırmızıbülten ile yakalama kaydı bulunan Eric Schroeder'in;
Operasyon Sonucunda;
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."
Son Dakika › Dünya › Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri Eric Schroeder, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika