İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor - Son Dakika
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Dünya

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İsviçre, insanların intihar etmesini teşvik eden kapsüller nedeniyle alarm durumuna geçti. İçine giren kişinin düğmeye basmasıyla birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği kapsüllerle ilgili İsviçre polisi 4 kişiyi gözaltına aldı.

24.09.2024 20:20
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İsviçre daha önce eşi benzeri görülmemiş intihar kapsülleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kapsüllerin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluş cihazı ilk kez kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD'li bir kadın olduğunu açıkladı.

CİHAZ İLK KEZ KULLANILDI

İsviçre'de kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihazın ilk kez kullanılmasının ardından polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. İsviçre'nin kuzeyinde, Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda kullanıcısının intihar etmesine olanak sağlayan kapsül görünümlü bir cihaz ilk kez kullanıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, savcıların "intihara teşvik ve yardım etme" suçundan bir dizi şüpheli hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Polis, "intihar kapsülü" kullanımıyla gerçekleşen yardımlı intihar vakasının dün Schaffhausen kantonundaki Merishausen belediyesinde bir orman kulübesinde gerçekleştiğini duyurdu.

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İÇİNE GİREN BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖLÜYOR

3D yazıcıyla üretilen ve daha önce hiç kullanılmayan "Sarco" isimli intihar kapsülü, içerisinde oturan kişinin bir düğmeye basmasıyla birlikte havaya nitrojen gazı salmaya başlıyor. Bu şekilde havadaki oksijenin ölümcül seviyelere düşmesiyle birlikte kapsülde oturan kullanıcı, bilincini kaybederek birkaç dakika içerisinde boğularak ölüyor.

İLK KULLANAN KİŞİ YAŞLI BİR ABD'Lİ

İntihar kapsülü girişiminin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD'li bir kadın olduğunu açıkladı. "Ölümün bir insan hakkı" olduğunu savunan İsviçre merkezli kuruluşun sözcüsü, polis tarafından tutuklananların The Last Resort Başkan Yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli olduğunu duyurdu. Hollanda'da yayın yapan Volkskrant gazetesi de İsviçre polisinin Sarco cihazı kullanılırken fotoğraf almak isteyen fotoğrafçılarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.

"HUZURLU, HIZLI VE ONURLU"

The Last Resort kuruluşunun sözcüsü, ABD'li kadın intihar kapsülünü kullandığında yanında bulunan tek kişinin Willet olduğunu söyledi. Sözcü, Amerikalı kadının hayatına son vermeden önce tüm psikiyatrik değerlendirmelerden de geçtiğini belirtti. The Last Resort adlı kuruluştan yayınlanan açıklamada, ise Willet'in ABD'li kadının ölümünün "huzurlu, hızlı ve onurlu" bir şekilde olduğunu kaydeden ifadelerine yer verildi.

Sarco, 1990'lı yıllardan bu yana uzman desteğiyle intihar konusundaki çalışmalarıyla ünlü Avusturyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Cihazın 3D yazıcı ile üretilebilmesi, cihazın çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar tarafından kullanılabilmesine ilişkin endişelere neden oluyor.

İsviçre, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emrah Aytekin:
    Kapsüle gerek yok,isteyen Türkiye’ye gelsin… Ama bizde şöyle oluyor:”Huzursuz,yavaş ve onursuz!” 105 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    polis asker şehit edenleri atın bunun içine beslemeye gerek yok 101 1 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Bizde kapsüle gerek yok sokaklarda gezmek yetiyor 69 10 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunlardan emeklilere lazım 34 41 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Türkiye de içine sokulcak çok karaktersiz var 62 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Noldu editör yine zoruna mı gitti yorumum?Niye yayınlamıyorsun? 33 1 Yanıtla
  • Mesut Kerimgiller:
    Huzur yaratıcıları İslam'a inanç önemli intihar etmek emanete ihanettir canı verene ihanet etmeyin.bosverin zalim olan Müslüman gorunumlulrer İslamiyet merhamet ve saygıyı tekabül eder intihar etmeyin.yaratici sizeistediginizier geç verir. 15 9 Yanıtla
  • Sezgin Özden:
    Benim yorumlar hiç yayınlanmadı 0 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Ferhat bak bedava kapsül var denemek ister misin? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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