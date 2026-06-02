Iowa\'da Silahlı Saldırı: 6 Ölü

ABD'nin Iowa eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Iowa eyalet polisi, Muscatine kentinde iki ev ve bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Polis, adı Ryan Willis McFarland olarak açıklanan şüphelinin, kentteki bir evde önce 4 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Polis araştırmasında başka kurbanların da bulunduğunu tespit ederek biri farklı evde, diğeri yakındaki iş yerinde olmak üzere 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Muscatine Polis Departmanı'ndan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada ise şüphelinin nehrin kenarında intihar ettiği kaydedilerek, "Ön bulgular, silahlı saldırıların aile içi anlaşmazlıktan kaynaklandığını gösteriyor. Tüm kurbanların, ölen şüphelinin aile üyeleri olduğuna inanılıyor" ifadeleri kullanıldı.