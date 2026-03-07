Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama - Son Dakika
Irak'ın Basra kentinde hareketli dakikalar: ABD merkezli petrol tesisinde patlama

07.03.2026 00:22
Irak'ın petrol rezervlerinin kalbi olarak bilinen Basra kenti, gece yarısı büyük bir patlamayla sarsıldı. Kentteki ABD merkezli bir petrol tesisinde meydana gelen olayda, devasa alevler gökyüzünü kızıla boyadı.

Irak'ın güneyindeki enerji merkezi Basra'da, ABD merkezli bir petrol şirketine ait tesiste büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından geniş çaplı bir yangın çıktığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde gerçekleşen olayda tesisin bulunduğu bölgeden devasa alevler ve yoğun dumanlar yükseldi. Patlama sesinin kentin pek çok noktasından duyulduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER DURUMUN CİDDİYETİNİ ORTAYA KOYUYOR

Bölgeden gelen görüntülerde tesisin alevlere teslim olduğu ve gökyüzünün kızıla büründüğü görülüyor.

Görüntüleri kaydeden görgü tanıkları, tesisin "yabancı bir şirkete" ait olduğunu ve bölgede yabancı çalışanların bulunduğunu ifade ediyor. Arka planda çalan siren sesleri, müdahalenin devam ettiğini ve bölgede tam bir teyakkuz halinin hakim olduğunu gösteriyor.

Patlamanın kaynağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

00:12
