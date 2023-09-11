Irak\'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari\'den de hissedildi

Önceki gün Fas'ta meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından, Irak'ın Kerkük kenti de saat 00.43'te 4,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.

HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.