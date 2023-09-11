Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari'den de hissedildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari'den de hissedildi

Irak\'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari\'den de hissedildi
Son Güncelleme: 11.09.2023 09:56

Irak'ın Kerkük kentinde saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Önceki gün Fas'ta meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından, Irak'ın Kerkük kenti de saat 00.43'te 4,8 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.

Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.43'te merkez üssü Kerkük olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Şemdinli ilçesine 223 kilometre mesafede meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Meydana gelen depremin Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiği öğrenildi.

Irak'ın Kerkük kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari'den de hissedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın Kerkük kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem! Hakkari'den de hissedildi - Son Dakika
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