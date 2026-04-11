Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi - Son Dakika
Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi

11.04.2026 22:03
Irak Parlamentosu'nda Nizar Amedi, 227 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Siyasi belirsizlik sona erdi.

(ANKARA) - Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimlerin ikinci turunda 227 oy alan Kürdistan Yurtseverler Birliği adayı Nizar Amedi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Musenna Emin'i büyük bir farkla geride bırakan Amedi, milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini aldı.

Irak Parlamentosu'nda yapılan ikinci tur oylamada 227 oy toplayan KYB adayı Nizar Amedi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Irak'ta aylar süren siyasi belirsizlik, Meclis'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle sona erdi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Amedi, rakiplerini geride bırakarak Cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. İlk turda hiçbir aday, anayasal olarak gerekli olan 220 oyla ifade edilen üçte iki çoğunluğa ulaşamadı. Bunun üzerine seçim, en yüksek oyu alan iki ismin yarıştığı ikinci tura taşındı.

İkinci turda Nizar Amedi ile Musenna Emin karşı karşıya geldi. Yapılan oylamada Amedi belirgin bir üstünlük sağlayarak 227 oy alırken, Emin 15 oyda kaldı; 7 oy ise geçersiz sayıldı. Toplam 249 milletvekilinin katıldığı ikinci turda katılım ilk tura göre bir miktar azalsa da Amedi, gerekli çoğunluğu sağlayarak seçimi kazandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi - Son Dakika

SON DAKİKA: Irak'ın Yeni Cumhurbaşkanı Nizar Amedi - Son Dakika
