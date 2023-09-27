Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Son Güncelleme: 27.09.2023 09:28

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişi hayatını kaybederken, düğün salonunu küle çeviren yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Görüntülerde düğün salonunun tavanının tamamen çöktüğü ve masa ile sandalyelerin yalnızca demirlerinin kaldığı görülüyor.

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda gece saatlerinde çıkan yangında en az 113 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı. Havai fişeklerden kaynaklı olarak çıktığı belirtilen yangın düğün salonunu küle çevirirken, yaşanan olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Fotoğraflarda, tavanı tamamen çöken salondaki masa ve sandalyelerin yalnızca demirlerinin kaldığı görülüyor.

Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

DÜĞÜNDE EN AZ 113 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında en az 113 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 150'ye çıktığı belirtildi.

Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

SALONDA 800 KİŞİ BULUNUYORDU

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenildi. Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

MASA VE SANDALYELERDEN GERİYE YALNIZCA DEMİRLERİ KALDI

113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgeden servis edilen fotoğraflarda düğün salonunun tavanının tamamen çöktüğü görülüyor. Öte yandan yangın öncesinde oldukça şatafatlı hazırlandığı görülen salondaki masa ve sandalyelerden geriye ise alevlerin etkisiyle yalnızca demirlerin kaldığı görüldü.

Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Musul, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta 113 kişiye mezar olan düğün salonundaki yangının vahameti gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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