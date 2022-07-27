Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı - Son Dakika
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Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı

27.07.2022 19:37

Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, tepkilerinin dozunu artırarak Yeşil Bölge'deki parlamento binasına baskın düzenledi. Güvelik güçleri kalabalığı göz yaşartıcı gaz sıkarak ve havaya ateş ederek dağıtırken, bölgedeki gergin atmosfer de devam ediyor.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı.

PARLAMENTO BİNASINI BASTILAR

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı.

Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı. Yeşil Bölge'deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı
YORUMLAR
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Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1) Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı (1)
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Parlamento, Irak, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı - Son Dakika
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