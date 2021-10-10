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Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti - Son Dakika

Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti

10.10.2021 10:25
Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti

Irak savaşının kilit isimlerinden ABD'li eski Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno 67 yaşında kanserden hayatını kaybetti. Odiernı, kamuyounda 2003'te Türk askerinin başına çuval geçiren birliğin de komutanı olarak tanınıyordu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Irak savaşında Amerikan askerlerine komuta eden Odierno kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

"ÇUVALCI GENERAL"

2003 yılında Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçiren birliğin komutanı olan Odierno, Türk kamuoyunda "çuvalcı general" olarak tanınıyordu.

ACIMASIZLIĞI İLE HATIRLANIYOR

Irak'ta 3 kez görev yapan Odierno, evlerin kapılarını kıran, Iraklıları evlerinden alarak sokaklarda sürükleyen, sert yöntemlere başvuran ve tutukluları Ebu Gureyb Cezaevi'ne atan 4. Piyade Tümeni'ne de komuta etti. Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti.

SADDAM İÇİN SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Odierno, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yakalandığında "Direnemeyeceği bir çukurun dibindeydi. Sıçan gibi yakalandı." sözlerini kullanmıştı.

Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kanser, Türk, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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