Irak\'ta otobüs kazası: 21 ölü, 19 yaralı

Irak'ta meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Ülkenin güneyindeki Nasıriye ile Basra kentlerini birbirine bağlayan yolda seyir halindeki bir yolcu otobüsü devrildi.

Irak basınında yer alan haberlere göre, kazada aralarında İranlı yolcuların da bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Irak Sağlık Bakanı Abdülhüseyin el-Musavi, yaralılara gerekli tıbbi desteğin sağlanması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

BAŞBAKAN SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Başbakan Ali ez-Zeydi'nin kazayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca yaralılara acil müdahale yapılması ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması yönünde ilgili kurumların görevlendirildiği ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.