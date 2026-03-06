İran\'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere\'ye hareket etti

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bombardıman uçakları, İngiltere'deki RAF üslerine hareket etti. Bu uçaklar, taşıyabildikleri yüksek miktarda patlayıcıyla dikkat çekiyor ve İran'a yönelik olası büyük çaplı bir operasyon hazırlığı olduğu yorumlarına yol açtı.

İnternet üzerinde uçak takip eden kullanıcılar, Texas'taki Dyess Hava Üssü'nden Gloucestershire'daki RAF Fairford'a doğru B-1 tipi bombardıman uçaklarının hareket ettiğini fark etti. Üsse, B-2 ve B-52 gibi diğer stratejik bombardıman uçaklarının da katılması bekleniyor.

Her biri yaklaşık 2 milyar dolara mal olan bu uçaklar, uzun menzilli görevleri tespit edilmeden gerçekleştirebiliyor ve dünyanın en güçlü füzelerini taşıyabiliyor. Bazı kaynaklar, bu hareketliliğin, ABD ve İsrail'in geçen hafta İran'a yönelik başlattığı "Operation Epic Fury" operasyonunun devamı olabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı, İran'a yönelik olarak "büyük operasyon"un yaklaştığını duyurdu ve "Henüz onları ciddi şekilde vurmaya başlamadık. Büyük dalga daha gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İngiltere'nin izin vermesiyle Amerikan güçlerinin İngiltere'deki üsleri kullanarak İran'a yönelik saldırıları artıracağını açıkladı. Hegseth, "Daha fazlası gelecek; daha fazla savaş uçağı, daha fazla kapasite, daha fazla savunma yeteneği ve daha sık bombardıman anlamına geliyor" dedi.

İngiltere, öncesinde yaşanan siyasi tartışmaların ardından ABD'nin İran'daki füze tesislerine karşı savunma amaçlı operasyonlar için İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi.

Uzmanlar, ABD'nin İran'a "Tüm Bombaların Anası" olarak bilinen 10 tonluk bir patlayıcıyı kullanma olasılığını değerlendiriyor. Bu bomba, patladığında yaklaşık 300 metre çapında bir krater oluşturabiliyor.