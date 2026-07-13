İran, ABD Askeri Hedeflerine Karşı Saldırı Düzenledi

(ANKARA) - ABD'nin dün İran'a yeni hava saldırıları düzenlemesinin ardından İran, Körfez'deki ABD askeri varlıklarına yönelik kapsamlı bir karşı saldırı başlattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), misilleme operasyonlarının, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Ürdün'deki ABD'ye ait askeri tesisleri hedef aldığını duyururken, bölgedeki birçok ülkede hava saldırısı sirenleri devreye girdi.

IRGC "misillemenin beşinci aşaması" olarak nitelendirdiği operasyonda, Bahreyn'in Cüfeyr bölgesindeki ABD askeri tesisleri ile Umman'daki uzun menzilli hava gözetleme ve gemi tespit radarlarını hedef aldığını açıkladı.

İran, Umman'daki radar sistemlerinin imha edildiğini öne sürerken, " Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasının tek yolunun, ABD'nin bölgedeki askeri müdahalelerini sona erdirmesi ve kıyı devletlerinin egemenliğine saygı göstermesi olduğunu" belirtti. Açıklamada, aksi halde küresel petrol ve doğal gaz sektörünü etkileyecek daha büyük olayların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

"KUVEYT'TE HIMARS SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI"

IRGC, misillemenin "dördüncü aşaması" ismini verdiği operasyon kapsamında Kuveyt'teki bir ABD füze üssünü vurduğunu, saldırıda iki HIMARS çok namlulu roketatar sisteminin ve füze depolarının tamamen imha edildiğini öne sürdü.

ÜRDÜN: DÖRT FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ

Ürdün ordusu ise İran'dan fırlatılan dört füzenin Ürdün hava sahasına girmesinin ardından hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Buna karşın IRGC, Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nü hedef aldığını, yakıt depoları ile mühimmat tesislerinde yangın çıkardığını belirtti.

ABD'NİN SON SALDIRILARI

İran'ın misillemesi, ABD ordusunun İran'da "hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve İHA tesisleri ile küçük deniz unsurları" dahil çok sayıda hedefi vurduğunu açıklamasının ardından geldi.

İran devlet medyası, Bender Abbas, Keşm Adası, Sirik, Cask ve Huzistan eyaletinin çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Mahşehr'de bir tarımsal su pompalama tesisine düzenlenen saldırıda en az bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD saldırılarının hemen ardından Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'de alarm durumuna geçildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı halkı en yakın sığınaklara gitmeye çağırırken, daha sonra ülkede hava saldırısı sirenleri yeniden devreye sokuldu. Kuveyt ordusu ise hava savunma sistemlerinin "düşmanca hava hedeflerine" karşı çalıştığını belirterek vatandaşlardan patlama sesleri nedeniyle paniğe kapılmamalarını istedi.