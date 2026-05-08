İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor

İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor
08.05.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, ABD'nin petrol tankerine saldırısına misilleme yaptığını açıkladı. Çatışmalar sürüyor.

İRAN ordusu, ABD güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldığını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcülüğü ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından, Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalar yapıldı. Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin anlaşmayı bozduğu belirtilerek, "Saldırgan ve terörist ABD ordusu, ateşkesi ihlal ederek Jask bölgesindeki İran karasularından Hürmüz Boğazı'na doğru hareket eden bir İran petrol tankerini ve ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı açıklarında Hürmüz Boğazı'na girmekte olan başka bir gemiyi hedef aldı" denildi.

ABD'nin bazı müttefiklerinin desteğiyle sivil yerleşim yerlerini de vurduğuna değinilen açıklamada, "Eş zamanlı olarak, bölgedeki bazı ülkelerin iş birliğiyle Bender Hamir, Sirik ve Keşm Adası kıyılarındaki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlendi. İran Silahlı Kuvvetleri de derhal misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Çabahar Limanı'nın güneyinde bulunan ABD askeri gemilerine saldırarak onlara önemli ölçüde hasar vermiştir. ABD ve onu destekleyen ülkeler bilmelidir ki, İran her türlü saldırıya tereddütsüz ve güçlü bir şekilde ezici bir yanıt verecektir" ifadelerine yer verildi.

'ABD MUHRİPLERİ BÖLGEDEN KAÇTI'

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD muhriplerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir misilleme yapıldığı aktarıldı. Açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek Jask Limanı yakınlarında bir tankerimize saldırması ve muhriplerinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ardından, düşman muhriplerine yönelik gemisavar balistik ve seyir füzeleri ile yüksek patlayıcılı savaş başlıklarına sahip kamikaze İHA'ların kullanıldığı çok yoğun ve isabetli karma bir operasyon gerçekleştirildi. İstihbarat gözlemleri Amerikan unsurlarına önemli hasarlar verildiğini ve üç düşman gemisinin Hürmüz Boğazı bölgesinden hızla kaçtığını gösteriyor."

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
10:59
Bavullarını bile hazırlamıştı Taraftarın “Gidiyor“ dediği isim kalacak
Bavullarını bile hazırlamıştı! Taraftarın "Gidiyor" dediği isim kalacak
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
10:26
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video Şimdilerde Türkiye’de adını bilmeyen yok
Ünlü sanatçıya şöhreti getiren video! Şimdilerde Türkiye'de adını bilmeyen yok
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.