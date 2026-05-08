İran-ABD Gerginliği Tırmanıyor

İRAN ordusu, ABD güçlerinin ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldığını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcülüğü ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından, Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalar yapıldı. Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin anlaşmayı bozduğu belirtilerek, "Saldırgan ve terörist ABD ordusu, ateşkesi ihlal ederek Jask bölgesindeki İran karasularından Hürmüz Boğazı'na doğru hareket eden bir İran petrol tankerini ve ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı açıklarında Hürmüz Boğazı'na girmekte olan başka bir gemiyi hedef aldı" denildi.

ABD'nin bazı müttefiklerinin desteğiyle sivil yerleşim yerlerini de vurduğuna değinilen açıklamada, "Eş zamanlı olarak, bölgedeki bazı ülkelerin iş birliğiyle Bender Hamir, Sirik ve Keşm Adası kıyılarındaki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlendi. İran Silahlı Kuvvetleri de derhal misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ve Çabahar Limanı'nın güneyinde bulunan ABD askeri gemilerine saldırarak onlara önemli ölçüde hasar vermiştir. ABD ve onu destekleyen ülkeler bilmelidir ki, İran her türlü saldırıya tereddütsüz ve güçlü bir şekilde ezici bir yanıt verecektir" ifadelerine yer verildi.

'ABD MUHRİPLERİ BÖLGEDEN KAÇTI'

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise ABD muhriplerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun bir misilleme yapıldığı aktarıldı. Açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek Jask Limanı yakınlarında bir tankerimize saldırması ve muhriplerinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmasının ardından, düşman muhriplerine yönelik gemisavar balistik ve seyir füzeleri ile yüksek patlayıcılı savaş başlıklarına sahip kamikaze İHA'ların kullanıldığı çok yoğun ve isabetli karma bir operasyon gerçekleştirildi. İstihbarat gözlemleri Amerikan unsurlarına önemli hasarlar verildiğini ve üç düşman gemisinin Hürmüz Boğazı bölgesinden hızla kaçtığını gösteriyor."