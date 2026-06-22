İran-ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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İran-ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı

İran-ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı
22.06.2026 13:26
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin İsviçre'de başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleşen İran ve ABD arasındaki görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde yapıldığını söyleyen Şerif, "60 gün içinde nihai bir anlaşmaya yönelik yol haritası üzerinde anlaşma, siyasi denetim sağlamak üzere bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmenin başlatılması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedildi" açıklamasını yaptı.

Şerif, hem ABD'nin hem de İran'ın liderliğini yapıcı diyaloğa olan sürekli bağlılıkları nedeniyle takdir ettiğini kaydederek, "Bu tarihi süreci ilerletmede değerli destekleri için tüm kardeş ve dost ülkelere teşekkür ediyorum. Özellikle, bu müzakerelerin ilerlemesi için gerekli koşulların oluşturulmasında kritik destekleri için kardeş ülkemiz Katar'a minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

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Görüşmelere ev sahipliği yapmada gösterdikleri kolaylık için İsviçre hükümetine de teşekkürlerini sunan Şerif, "Bu görüşmelerin başarısında emeği geçen Mareşal Asım Munir'e özel bir saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Onun özverisi, bağlılığı ve azmi gerçekten takdire şayandır; bunlar olmadan hiçbir ilerleme kaydedilemezdi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki ekibiyle diplomatik çabaları adına Başbakan Yardımcısı Ishaq Dar'a en içten tebriklerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca, bu görüşmelerin başarısına büyük katkıda bulunan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de yoğun çalışmalarını derinden takdir ediyorum. Pakistan, barışçıl ve kalıcı bir çözüme yönelik diyalog ile diplomasiyi ilerletmede dürüst ve samimi rolünü oynamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran-ABD Görüşmeleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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